Sono emerse informazioni davvero interessanti riguardo ai prossimi smartphone di punta di Xiaomi. Le notizie sono state riportate da AnTuTu, nota piattaforma di benchmark. Quest’ultima ha pubblicato i risultati di alcuni test che rivelano dettagli sulle prestazioni di tali dispositivi. Con particolare attenzione alle capacità di dissipazione del calore durante il gaming.

Se tali informazioni fossero confermate, si tratterebbe di una vera e propria innovazione per le performance di tali smartphone. I dispositivi in questione sono gli Xiaomi 15 e 15 Pro. Al centro del loro potenziamento c’è il nuovo processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

I vantaggi nel gaming dei nuovi smartphone Xiaomi

In uno dei test più significativi, AnTuTu ha eseguito il famoso gioco Genshin Impact per trenta minuti. Durante tale analisi tutte le impostazioni grafiche sono state impostate al massimo. I risultati ottenuti risultano davvero impressionanti. Il frame rate medio è stato di 59,62 FPS. Mentre la temperatura massima raggiunta dal dispositivo si è fermata a soli 39°C. Inoltre, il consumo energetico del chip non ha superato i 4 W.

Oltre a Genshin Impact, sono stati testati altri due giochi. Si tratta di Honor of Kings e Honkai: Star Rail. Il primo ha registrato un frame rate medio di 119,8 FPS. Ciò con un picco di consumo di 3,65 W e una temperatura massima di 37,9°C. Mentre Honkai: Star Rail ha ottenuto 59,34 FPS. In questo caso la temperatura di picco è di 44,4°C.

Xiaomi ha inoltre confermato alcune specifiche tecniche di grande interesse per il modello 15 Pro. Quest’ultime includono una batteria da 6.100 mAh e cornici simmetriche estremamente sottili (solo 1,38 mm) su tutti e quattro i lati. Inoltre, il nuovo Xiaomi potrebbe presentare uno schermo con risoluzione 2K e luminosità di picco fino a 3.200 nit. A ciò si aggiunge DC dimming hardware e uno zoom ottico 5x con obiettivo periscopico. Suddette caratteristiche lasciano intendere che Xiaomi è intenzionata a presentare un prodotto che unisca efficienza energetica, elevate performance e un design ricercato.