Dal 1° novembre 2024, Iliad ha avviato un concorso dedicato a tutti i suoi clienti, che consente di vincere premi legati al mondo del calcio. L’iniziativa “Vinci il calcio” è rivolta sia agli utenti di rete mobile e fissa, sia ai clienti business. Essa consente di accedere a una serie di estrazioni mensili che offrono premi straordinari. Tra questi, spiccano i biglietti per le partite della Serie A e la finale della Supercoppa italiana. Partita che quest’anno si terrà il 6 gennaio 2025 a Riyad, in Arabia Saudita.

Iliad, Supercoppa e premi esclusivi: tempistiche e modalità di iscrizione

Partecipare è semplice, ma occorre rispettare alcuni requisiti. Gli utenti devono avere attiva una tariffa di rete mobile Iliad pari ad almeno 9,99€ al mese con pagamento automatico su conto o carta di credito. Una condizione valida anche per i clienti business e per chi usufruisce della rete fissa. Per coloro che hanno più di un’utenza attiva, come nel caso di abbonamenti multipli, è previsto invece un numero maggiore di tentativi. Aumentando così le possibilità di vincere. Oltre ai biglietti per le partite, il montepremi include maglie autografate dai calciatori di Serie A e palloni ufficiali. Confermando così, ancora di più, la collaborazione tra Iliad e la SerieA, di cui il gestore è “Innovation & Technology Partner” per la stagione in corso.

Il concorso sarà attivo fino al 31 marzo 2025, coprendo un lungo periodo che abbraccia 22 giornate di Serie A. Saranno distribuite in totale 440 coppie di biglietti per le partite di campionato e tre coppie di biglietti per la finale di Supercoppa a Riyad. Qui i vincitori saranno ospitati con volo e soggiorno inclusi, un pacchetto del valore stimato di circa 1.666€ a coppia. Le estrazioni avverranno ogni mese, con cinque appuntamenti previsti, ciascuno legato a specifici periodi di iscrizione. Ad esempio, per la prima estrazione, le iscrizioni sono aperte dal 1 al 30 novembre 2024 e il sorteggio avverrà entro il 10 dicembre.

In più, per chi si registrerà entro il 24 novembre, è prevista una speciale estrazione dedicata esclusivamente alla finale di Supercoppa. Invece, chi non è ancora cliente Iliad può ancora attivare una delle offerte idonee per partecipare al concorso. Tra queste, la “Giga 180″ e la “Giga250”, entrambe competitive che includono chiamate e messaggi illimitati, con una quantità di dati generosa e senza costi nascosti.

Insomma, questo concorso rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di calcio e per chi già è cliente Iliad o valuta di diventarlo. In palio ci sono premi esclusivi, segno di un impegno crescente dell’operatore nel settore sportivo.