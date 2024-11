WhatsApp continua a rinnovarsi per migliorare, sempre di più, l’esperienza d’uso degli utenti. Ecco perché attualmente viene considerata una delle app di messaggistica più popolari a livello mondiale. A tal proposito, negli ultimi mesi, sono state introdotte alcune rilevanti novità. Queste ultime, ancora in fase di sviluppo, riguardano la semplificazione della formattazione automatica del testo all’interno delle chat. Un’opzione finalizzata a semplificare la lettura e la distinzione dei contenuti importanti. Secondo quanto riportato da Wabetainfo, la nuova funzione è attualmente disponibile per alcuni utenti beta. Ovvero quelli che hanno installato l’aggiornamento 2.24.23.9 per Android, scaricabile dal Google Play Store.

WhatsApp: miglioramenti anche per numeri di telefono

Tale funzionalità consente di distinguere con facilità link e menzioni nelle conversazioni. Ad esempio, i link inseriti nei messaggi vengono automaticamente sottolineati. Rendendoli immediatamente riconoscibili e facili da cliccare. Mentre le menzioni di gruppo appaiono in grassetto per evidenziarle ancora di più nel flusso dei messaggi. Questa nuova modalità di formattazione automatica, oltre a facilitare la lettura, riduce il rischio che link e menzioni passino inosservati nelle chat di gruppo.

Oltre a questi, anche i numeri di telefono condivisi in chat ricevono ora una doppia formattazione. Essi saranno infatti evidenziati con grassetto e sottolineatura. Proprio per essere immediatamente identificati. L’obiettivo quindi, è quello di aiutare le persone a distinguere facilmente i numeri di contatto nelle conversazioni. In modo da rendere più rapida la loro individuazione e riducendo il rischio di perdere dettagli importanti. Questo nuovo approccio mira a ottimizzare la comunicazione e a migliorare l’interazione con i contatti. Una soluzione utile soprattutto per le chat di gruppo dove la quantità di informazioni scambiate è elevata.

La nuova funzione sarà presto accessibile a un pubblico più vasto. Meta ha infatti annunciato che, dopo il periodo di test, questa modalità di formattazione automatica sarà distribuita gradualmente nelle settimane successive. Insomma, la continua evoluzione delle funzionalità di WhatsApp dimostra l’impegno della piattaforma nel rendere le conversazioni più chiare e accessibili. Rispondendo alle esigenze di una comunità in costante crescita.