Truffa rischiosa per gli utenti: arrivano tre e-mail pericolosissime

Anche oggi purtroppo gli utenti si sono ritrovati a fronteggiare un testo terribile, un messaggio molto pericoloso che all’apparenza sembra solo un aiuto. In realtà si tratta di una truffa che sta girando da giorni tramite le varie e-mail degli utenti e che sta mettendo in difficoltà anche le persone più esperte.

Truffa con tre messaggi tramite e-mail, eccoli qui

Il primo messaggio truffa riguarda un testo inviato da una fantomatica ragazza che vuole fare nuove conoscenze ma in realtà non è vero. L’obiettivo è solo quello di raccogliere i dati personali degli utenti con questo testo qui:

“Ciao, sono una ragazza carina e snella, ho usato l’app per conoscere e imparare una lingua straniera. Per favore, dimmi di te, da dove vieni ? Manderò le mie foto quando risponderai. Per favore scrivimi sulla mia email personale“.

Un’altra truffa sta girando invece a nome di Trenitalia, che chiaramente è parte lesa come gli utenti. Come si può vedere qui in basso il testo parla di un regalo, ovvero un pass annuale che però non esiste:

“CONGRATULAZIONI!

Siete stati selezionati per vincere questo fantastico regalo! Per vincere basta rispondere a qualche breve domanda sulla vostra esperienza con Trenitalia.

Trenitalia Pass Annuale!

Questa offerta di sondaggio scade oggi

INIZIA SONDAGGIO“.

Infine si termina con un nuovo messaggio da parte di Esselunga, o meglio da chi finge di essere Esselunga. Ecco il testo:

“Esselunga Programma fedeltà

RISPONDI GRATUITO!

Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio.

CLICCA QUI PER INIZIARE!

36 Piece Tupperware Modular Set

Ogni Martedì selezioniamo casualmente 20 utenti dal sistema per partecipare a un breve sondaggio online. Include 15 domande semplici che possono essere completate in meno di 30 secondi. In questo modo possiamo conoscere meglio i nostri utenti e migliorare i nostri prodotti e servizi.

INIZIARE! È GRATUITO“.