Negli ultimi giorni, WhatsApp ha annunciato un cambiamento interessante: l’eliminazione della classica scritta “Sta scrivendo…”, che sarà rimpiazzata da un nuovo tipo di visualizzazione su smartphone e PC. Contestualmente, il servizio di messaggistica di Meta ha introdotto una novità per migliorare l’organizzazione delle chat, soprattutto per chi gestisce numerosi messaggi ogni giorno. Si tratta della funzione “Liste Personalizzate”, un’opzione avanzata che permette di mantenere la casella di chat ordinata, facilitando la ricerca dei messaggi rilevanti.

WhatsApp e le nuove Liste Personalizzate

L’annuncio è stato pubblicato sul blog ufficiale di WhatsApp, dove Meta ha sottolineato l’utilità delle Liste Personalizzate come evoluzione dei filtri per le chat, lanciati all’inizio del 2024 e accolti con entusiasmo dagli utenti. I nuovi filtri avevano già contribuito a una gestione più efficiente delle conversazioni, ma con le Liste Personalizzate l’app va oltre, consentendo un controllo ancora più dettagliato. Grazie a questa nuova opzione, gli utenti possono infatti creare categorie specifiche in base alle proprie esigenze, per esempio una lista dedicata alla famiglia, dove inserire messaggi da parte dei genitori, dei fratelli e dei gruppi familiari.

La creazione delle Liste è semplice e intuitiva: basta accedere alla sezione delle chat e toccare l’icona “+” nella barra dei filtri. Da qui è possibile personalizzare ogni lista, includendo sia chat individuali che gruppi. Ogni nuova lista comparirà nella parte alta della barra dei filtri, facilitando l’accesso rapido alle conversazioni più rilevanti. Questa funzione si propone come una risorsa utile non solo per la vita privata, ma anche per chi utilizza WhatsApp per motivi lavorativi o accademici, permettendo di separare le conversazioni per contesti diversi.

Meta ha confermato che le Liste Personalizzate saranno rese disponibili inizialmente a una selezione di utenti e successivamente a tutti nel giro di qualche settimana. L’azienda ha inoltre lasciato intendere che sono in arrivo ulteriori miglioramenti per perfezionare l’esperienza d’uso di questa nuova funzione, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a concentrarsi su ciò che per loro è davvero importante.