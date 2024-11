TIM, l’operatore di telefonia leader nel mercato italiano delle telecomunicazioni ha lanciato l’offerta “TIM 60+“. Quest’ultima, come si può facilmente intendere, è stata pensata appositamente per rispondere alle esigenze degli utenti senior. Così da poter garantire connettività e sicurezza digitale. Questa soluzione prevede minuti illimitati e 200 SMS al mese, integrati da 4 o 6GB di traffico dati in 5G, a seconda della modalità di pagamento scelta. Chi è già cliente su linea fissa e attiva l’opzione TIM Unica Power potrà anche beneficiare del traffico dati illimitato in 5G, offrendo così una navigazione senza limiti. In più, il servizio Navigazione Sicura, incluso nell’offerta, tutela l’utente durante la navigazione sul web, riducendo i rischi associati a siti pericolosi. A 9,99€ mensili, con un mese gratuito per i nuovi clienti perciò che scelgono di aderire online, questa promozione mira a soddisfare le esigenze digitali degli over 60, fornendo supporto e vantaggi in un’unica soluzione.

Innovazioni e sostenibilità con la ricarica automatica TIM

A completare il pacchetto vi è l’assistenza “Doctor Mobile” , offrendo supporto dedicato per l’uso e la configurazione dello smartphone. Per aderire, è possibile recarsi presso un negozio TIM o attivare l’offerta online in pochi minuti. In più, grazie alla compatibilità con le eSIM, il servizio potrà essere attivato in modo ecologico. Dunque senza l’utilizzo di plastica, e accedere a un dispositivo già configurato, riducendo il rischio di perdita o danneggiamento della scheda SIM.

Oltre ai vantaggi dell’offerta TIM 60+, è possibile anche attivare l’opzione Ricarica Automatica. Ovvero un servizio gratuito che garantisce il rinnovo puntuale dell’offerta grazie a una ricarica automatica. Questo sistema assicura una continuità di servizio, evitando di rimanere senza credito. Ad esempio quando il saldo scende sotto i 3€, viene effettuata una ricarica di 5€ per evitare interruzioni. L’addebito è flessibile, e può essere effettuato su carta di credito, Satispay o conto corrente.

TIM Ricarica Automatica è anche legata a TIMParty. Il programma fedeltà che premia i clienti con vantaggi e premi esclusivi. Questa iniziativa non solo semplifica la gestione del credito ma si inserisce nella visione dell’ operatore verso una connessione più sostenibile e a basso impatto ambientale. Assolutamente in linea con l’obiettivo di ridurre l’uso di plastica grazie alle eSIM. La combinazione di queste innovazioni permette ai clienti TIM di godere di un servizio flessibile, sicuro e attento all’ambiente.