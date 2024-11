Vodafone Silver a prezzo scontato: costano 7 euro al mese con 200 GB

Non c’è molto da dire quando alcune offerte tornano disponibili nel mondo della telefonia mobile. Bisogna solo valutare quali sono i contenuti che le compongono e soprattutto quali sono i prezzi mensili. Oltre ai gestori virtuali, ci sono tantissime altre realtà che permettono di avere il meglio, peraltro anche con una qualità talvolta migliore. Lo dimostra proprio Vodafone, gestore che in Europa gode della stima di tantissimi utenti e aziende per via delle soluzioni che mette a disposizione.

Da ormai diversi mesi sono ancora disponibili le solite offerte appartenenti alla gamma Silver, quella fatta di risparmio e qualità. Sono due le soluzioni disponibili, entrambe perfette per chi proviene da alcuni gestori in particolare. Adesso lo scopo è sempre lo stesso dell’altro mese, recuperare quanti più utenti possibile.

Vodafone ritorna sul mercato con le sue offerte migliori, ecco cosa c’è nelle nuove Silver

Vodafone ha pensato a due offerte perfette per chi vuole giga in abbondanza e pochi vincoli, dedicate a chi proviene da Iliad e altri operatori virtuali. Scopriamole insieme:

Silver 100: con 7,99€ al mese, hai 100 GB di internet in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Per chi si iscrive ora, il primo mese costa solo 5€. Inoltre, se usi il servizio gratuito SmartPay, puoi ottenere 50 GB extra semplicemente ricaricando tramite conto corrente. Silver 150: con 9,99€ al mese, questa versione della Silver offre 150 GB in 4G insieme a minuti illimitati e 200 SMS. Anche qui, il primo mese ha un prezzo promozionale di soli 5€, e puoi ottenere ulteriori 50 GB gratis attivando SmartPay.

Infine chi sta cercando una soluzione completa e semplice da gestire, può certamente fare riferimento a queste offerte Vodafone che sono una buona scelta per chi ama navigare senza limiti. Almeno per il momento sono tutte e tre disponibili e non si sa quando l’azienda le ritirerà dal mercato. Conviene dunque approfittare nel più breve tempo possibile.