TIM sorprende Iliad e Vodafone con 3 offerte POWER fino a 300GB in 5G

Ogni volta che si parla dei gestori più potenti sul mercato della telefonia mobile, la scelta ricade su TIM. È questa l’azienda che ha dato i natali a tanti altri gestori virtuali, talvolta appoggiando anche i provider più famosi. Ora però è il momento di sfoderare delle offerte che potrebbero certamente servire a tutti coloro che stavano valutando un cambio di operatore. Secondo quanto riportato, sono ancora disponibili le famosissime offerte della gamma Power, tutte piene di contenuti e con prezzi estremamente bassi.

TIM propone le sue migliori promo che sono le Power: eccole qui

TIM ha appena lanciato tre nuove offerte che potrebbero interessare a chi sta pensando di cambiare operatore, specialmente se arriva da Iliad o da altri operatori virtuali. Ecco i dettagli delle offerte, tutte progettate per essere semplici e convenienti:

Power Special: questa è l’offerta più ricca tra le tre. Con 9,99€ al mese, ti offre 300 GB di internet in 5G, quindi è perfetta per chi usa molto il cellulare per navigare, guardare video o giocare online. Include anche minuti illimitati per chiamare chi vuoi in Italia e 200 SMS da inviare ogni mese. Power Iron: con un costo di solo 6,99€ al mese, questa offerta include 150 GB di internet, ma in 4G invece che in 5G. È ancora una grande quantità di dati, quindi va bene per chi naviga tanto, ma non ha bisogno della velocità del 5G. Anche qui hai minuti illimitati per le chiamate e 200 SMS al mese. Power Supreme Easy: questa offerta costa 7,99€ al mese e ti dà 200 GB di internet in 4G. È una via di mezzo tra le altre due per quantità di dati, e come le altre offre minuti illimitati e 200 SMS. È una buona scelta se i 150 GB della Power Iron non ti bastano, ma non vuoi spendere di più per passare al 5G.

Tutte e tre le offerte sono pensate per chi viene da Iliad o da altri operatori virtuali, quindi se è il tuo caso, potrebbe essere il momento giusto per considerare un cambio. Ogni offerta ha i suoi punti di forza, quindi la scelta dipende da quanto internet usi e se preferisci avere la velocità del 5G o ti bastano i dati in 4G.