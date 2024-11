iPhone 14 Pro Max esplode in Cina e quasi uccide una donna

Stando a quanto riportato nelle ultime ore, in Cina sarebbe avvenuto un evento a dir poco pericoloso ed increscioso per Apple. Tramite quanto emerge, una donna si sarebbe ritrovata a riportare delle gravi ustioni in seguito all’esplosione della batteria del suo iPhone 14 Pro Max.

I fatti sarebbero avvenuti alle prime luci del mattino, più precisamente alle 6:30, mentre la donna dormiva con lo smartphone vicino. Non si sa se il dispositivo fosse riposto sul letto o direttamente vicino, fatto sta che sono divampate rapidamente le fiamme.

iPhone 14 Pro Max esplode improvvisamente: donna riporta ustioni in Cina

Dormiva beatamente la donna vittima dello strano avvenimento, quando per puro caso ha poggiato le mani sul suo iPhone 14 Pro Max accorgendosi delle fiamme. Sarebbero bastati pochi attimi affinché il fuoco causasse danni significativi, bruciando quasi per intero il letto e ricoprendo le pareti di fuliggine proveniente dal fumo.

Ovviamente dell’iPhone è rimasto poco quanto nulla, in quanto il dispositivo è andato completamente carbonizzato. Stando a quanto suggerito dalle immagini, la situazione sarebbe potuta degenerare portando ad una vera e propria tragedia. La donna infatti avrebbe riportato delle ustioni ma sarebbe bastato poco tempo in più per un epilogo nettamente diverso. Dalle prime indagini risulta che sarebbe stata la batteria a portare a un evento del genere, anche se non se ne conosce la provenienza: non si sa infatti se lo smartphone avesse subito un cambio di batteria con una non originale. Detto questo, Apple ha voluto vederci chiaro ed è per questo che indagherà sulla situazione.

È stato proprio questo incidente a mettere ancora una volta in evidenza i possibili problemi che possono derivare dal poggiare lo smartphone sul letto mentre è in carica. Il calore accumulato mentre il dispositivo esegue il processo di ricarica potrebbe infatti scaturire in situazioni di questo tipo.