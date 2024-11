A partire dal 22 ottobre 2024, TIM propone un’interessante offerta per la rete fissa, riservata ai nuovi clienti. In particolare a coloro che scelgono di attivare online la tariffa “TIM WiFi Casa“. La nuova “Promo Limited Edition” offre uno sconto di 5€ sul canone mensile, portando il costo dell’abbonamento a 24,90€ al mese per i primi 20 mesi. L’iniziativa, però, non include una convergenza con le offerte mobile. Per aderirvi, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’ operatore e seguire le indicazioni. Qui troverete un banner che invita ad approfittare della promozione entro il 3 novembre.

Sconto extra e opzioni esclusive: i dettagli della promo TIM WiFi Casa

L’offerta TIM WiFi Casa garantisce un pacchetto completo di servizi. Tra questi la navigazione internet illimitata con velocità fino a 2,5Gbps in download per chi è coperto dalla fibra ottica FTTH e fino a 200Mbps per chi è servito da FTTC. Il piano include anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali per 48 mesi. Oltre al modem HUB Pro, dotato di tecnologia Wi-Fi 7 per la massima performance. L’importo scontato rimane attivo solo se il pagamento viene effettuato tramite domiciliazione bancaria o carta di credito.

Lo sconto promozionale di 5€ al mese si traduce in un risparmio complessivo di 100€ per i nuovi clienti TIM che scelgono di attivare la linea fissa entro la data indicata. Al termine dei 48 mesi, il costo del modem incluso nel canone non sarà più a carico dei clienti. Ma l’ “Opzione Voce” per le chiamate illimitate nazionali passerà a 5€ al mese. Dopo questo periodo, infatti, il prezzo tornerà al costo standard di 29,90€.

La promozione prevede anche ulteriori vantaggi. Ad esempio fino al 26 ottobre è ancora valida un’opzione che azzera il costo di attivazione, solitamente di 39,90€. Dal primo gennaio 2024, poi, la copia cartacea delle fatture verrà inviata a un costo di 4,95€ a bolletta. Vi sarà però la possibilità di scegliere per la fatturazione digitale. Per chi volesse interrompere il contratto, le eventuali rate residue del modem potranno essere saldate in un’unica soluzione. Tutto ciò enza costi di disattivazione se si cambia operatore dopo i primi 24 mesi.