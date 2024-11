Samsung Galaxy S25 Plus potrebbe arrivare con Exynos 2500 solo in alcuni paesi

Il mondo degli utenti legati alla tecnologia e che vogliono acquistare i prossimi smartphone di Samsung, freme in attesa dei nuovi Galaxy S25. Mentre passano questi ultimi due o tre mesi che separano il pubblico dall’evento ufficiale Unpacked, arrivano ancora nuove indiscrezioni fondamentali per delineare il profilo dei tre dispositivi che faranno parte della gamma. Recentemente fu confermato da più fonti che i nuovi Samsung Galaxy S25 sarebbero stati tutto messi in moto dal nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite. Niente da fare per il chip proprietario Exynos 2500, il quale non farà parte del progetto.

In realtà è tempo di ritrattare in quanto secondo alcuni benchmark trapelati nelle ultime ore, il chip di Samsung sarebbe di nuovo in lizza. Galaxy S25 Plus, nascosto sotto il numero di modello SM-S936B, è comparso nel database di Geekbench. A bordo del terminale ecco il processore S5E9955, nome in codice proprio dell’Exynos 2500.

Samsung Galaxy S25 Plus con Exynos 2500? Sì, ma solo in alcuni paesi

Il test effettuato in queste ore su Galaxy S25 Plus di Samsung ha mostrato specifiche tecniche che qualcuno aveva già anticipato. Il chip dell’azienda sudcoreana infatti è di alto livello ma non è tutto siccome ci sono nel test anche 12 GB di RAM e il sistema operativo Android 15. I primi test su Geekbench 6 hanno evidenziato un punteggio di 2.359 punti in single-core e 8.141 in multi-core.

Con questo benchmark dunque si ritratta: a quanto pare infatti alcuni mercati, tra cui l’Europa, riceveranno il modello con il chip Exynos. Tutto ciò sarebbe in linea con quanto visto in occasione degli S24, anche se non ci saranno contrordini per il modello S25 Ultra che arriverà solo ed esclusivamente con Snapdragon 8 Elite. Negli Stati Uniti, tutti i modelli Galaxy S25 dovrebbero arrivare esclusivamente con i chip Qualcomm. L’atteso debutto della serie Galaxy S25 è previsto per i primi mesi del 2025, anche se non si sa ancora se attendere gennaio o febbraio per il MWC 2025.