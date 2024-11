Negli ultimi tempi Sony affatto particolarmente parlare di sé per l’annuncio, un po’ controverso, di PlayStation 5 Pro, la console di media generazione infatti ha scioccato la scena mondiale a causa del suo prezzo decisamente elevato che però non ha dissuaso gli utenti più appassionati da effettuare l’acquisto che prenderà forma il 7 novembre con l’arrivo ufficiale nei mercati del nuovo prodotto dell’azienda nipponica.

A pochi giorni dal suo esordio ufficiale nel mercato internazionale arrivano dei dettagli decisamente interessanti, direttamente da Hideaki Nishino, CEO di PlayStation, il quale ha rivelato che la progettazione di PlayStation 5 Pro è iniziata poco prima del lancio ufficiale di PlayStation 5, una decisione dietro la quale si celano delle motivazioni decisamente concrete e ragionate.

Scelta consapevole

La decisione di Sony è arrivata analizzando il passato e imparando dalla propria storia, nel dettaglio si è deciso di giocare d’anticipo al momento che PlayStation 4 Pro ha costituito un passo importante nell’economia di Sony dal momento che da sola ha rivendicato il 20% totale delle vendite della console di quella generazione, ciò ha consentito di allungarne drasticamente il ciclo di vita, di conseguenza Sony ha voluto giocare d’anticipo trovandosi preparata al momento giusto per poter offrire ai giocatori un prodotto sviluppato completamente e in grado di offrire determinate soddisfazioni, in modo da poter ottenere il medesimo risultato raggiunto con la generazione precedente.

Detto in parole povere, l’azienda giapponese ha voluto a tutti costi replicare il successo ottenuto un po’ per caso con la generazione precedente di console garantendo ai videogiocatori un prodotto completo e ultimato che potesse offrire un’esperienza di gioco soddisfacente e senza compromessi a quest’ultimi e introiti economici all’azienda duraturi e soprattutto stabili, derivanti sia da un ciclo di vita lungo sia dalla presenza di due prodotti diversi, di conseguenza si tratta di una vera e propria scelta di marketing.