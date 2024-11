Entro la fine di novembre, Oppo potrebbe svelare la nuova serie di smartphone di fascia media, la Reno 13. La data più probabile per il lancio, secondo il noto insider Digital Chat Station, è il 25 novembre, coincidente con l’ultimo lunedì del mese. Questa serie di dispositivi si distingue per l’aggiornamento semestrale. Un dettaglio raro in un mercato dove le aziende preferiscono cicli annuali. Il marchio Oppo, invece, ha deciso di mantenere la sua linea-Reno fresca e competitiva. Proponendo solitamente nuovi modelli in due fasi: una in primavera e una in autunno. La Reno13 dovrebbe quindi continuare questa tradizione, offrendo un’alternativa aggiornata alle versioni precedenti. Insieme a nuove funzionalità e un design rivisitato.

Oppo: tecnologia e innovazioni della versione Pro

Principalmente sono attesi due modelli. Ovvero l’ Oppo Reno13 e Reno13Pro, anche se i dettagli noti sono ancora pochi. Le informazioni disponibili si concentrano sul modello Pro, che dovrebbe vantare una batteria molto potente. Si parla di ben 5.900mAh, rispetto ai 5.000mAh della generazione Reno12. Questo aumento potrebbe rappresentare un cambiamento rilevante in termini di autonomia. Contribuendo così a fare del Reno 13 Pro una scelta interessante per i più esigenti in fatto di durata della batteria. Il modello base Reno13 invece, resta, al momento, un’incognita su cui si attendono ulteriori dettagli.

Il modello Pro della Reno13Series promette altre novità dal punto di vista tecnico. Esse includono un display OLED da 6,78 pollici con tecnologia LTPO, per una frequenza di aggiornamento variabile. Ma anche una fotocamera con zoom ottico 3x, una miglioria rispetto allo zoom 2x del modello precedente. Il sistema di ricarica è stato ottimizzato. Si parla di 80W per la ricarica cablata e 50W per quella wireless magnetica. Un passo avanti rispetto al 12 Pro, che non disponeva di quest’ultima funzione. La presenza del display LTPO rappresenta un’altra evoluzione rispetto alla serie precedente. Poiché garantisce una fluidità d’immagine personalizzabile. Oppo continua quindi a puntare sulla serie Reno per consolidare la sua posizione nel settore degli smartphone di fascia media. Avvalendosi di specifiche che soddisfano esigenze sempre più orientate alla multimedialità e alla durata della batteria.