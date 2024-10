La serie Oppo Reno 13 è vicina al lancio e le indiscrezioni iniziano a moltiplicarsi. Anche se il modello precedente è stato rilasciato solo a maggio, la linea-Reno segue un ciclo di aggiornamento che prosegue ogni sei mesi. Dunque la cosa lascia presagire un annuncio ufficiale per novembre o dicembre. Tra i dettagli trapelati, uno dei più rilevanti riguarda il display del Reno13Pro. Quest’ ultimo utilizzerà un pannello OLED LTPO8T da 6,78 pollici con una risoluzione di 1,5K. In più sarà protetto da un vetro curvo su tutti i lati. Si tratta di un miglioramento notevole rispetto alla versione attuale, che punta a garantire un’esperienza visiva ancora più immersiva.

Potenza e resistenza: cosa aspettarsi da Oppo Reno13 Pro

Per quanto riguarda le fotocamere, il Reno 13Pro farà un passo avanti nel comparto fotografico. Ciò grazie all’introduzione di un teleobiettivo con zoom ottico 3x e tecnologia a periscopio. La nuova configurazione permetterà una maggiore versatilità nelle riprese a distanza e sarà dotato di uno zoom ottico 2x. Ad ogni modo, non vi sono ancora dettagli certi sulla batteria. Anche se si vocifera che potrebbe avere una capacità maggiore rispetto ai 5.000mAh del modello precedente.

Il nuovo Oppo sarà equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 9300. Posizionandosi così come uno dei top di gamma nel mondo Android. Un aspetto interessante riguarda le capacità di ricarica. Il dispositivo infatti supporterà la ricarica via cavo fino a 80watt e quella wireless fino a 50watt. Mantenendo le stesse prestazioni del 12 Pro, ma migliorando l’autonomia grazie a una batteria potenziata. Per quanto riguarda la resistenza a polvere e liquidi, la certificazione IP65 continuerà a proteggere il dispositivo da detriti. Restano però incertezze sulla protezione contro l’acqua.

Insomma, il Reno13 Pro promette di portare con sé un grande miglioramento. Con novità che spaziano dalla qualità del display all’efficienza del comparto fotografico.