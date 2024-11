OnePlus ha comunicato che il rollout della versione open beta di OxygenOS 15 è in corso e tra ottobre e novembre verranno aggiornati i primi device del gruppo. La distribuzione proseguirà fino a febbraio del prossimo anno per coprire tantissimi dispositivi e permettere di raccogliere quanti più feedback possibile.

Se rientrare tra gli utenti in possesso dei dispositivi supportati, al momento OnePlus 12 e OnePlus 12R e siete interessati ad installare la OxygenOS 15, è possibile seguire una pratica guida messa a disposizione dalla stessa azienda. OnePlus, infatti ha avviato la possibilità di scaricare sul proprio dispositivo l’aggiornamento in anteprima.

Tuttavia, è la stessa OnePlus a ricordare che si tratta di un software in versione beta e, pertanto, potrebbe essere soggetto a bug ed errori. Prima di procedere con l’installazione è fondamentale essere consapevoli che l’operazione potrebbe comportare dei rischi come la perdita dei dati e, nei casi peggiori, il blocco dello smartphone.

OnePlus permette agli utenti di scaricare la versione open beta di OnexygenOS 15 per testare in anteprima le novità software

Una volta accettate queste condizioni, è possibile procedere con l’installazione della OxygenOS 15. Il primo passo è quello di verificare che il proprio smartphone rientri tra quelli supportati e che sia aggiornato all’ultima versione software disponibile. Infatti, la beta può essere installata solo sull’ultima versione software rilasciata per i vari device.

In seguito, bisognerà accedere al menu Impostazioni e cliccare sulla voce Aggiornamento software. In questa schermata, bisognerà toccare sui tre puntini nell’angolo in alto a destra e selezionare la voce Programma beta.

La schermata successiva permetterà di scegliere tra tutte le build disponibili per il device. Se presente quella di OxygenOS 15 si potrà procedere per il download, altrimenti bisognerà attendere il caricamento che potrebbe avvenire tra qualche giorno. Infatti, la disponibilità per il download non è immediata per tutti ma viene aperta a scaglioni.

Se disponibile, partirà il download e in seguito l’installazione dei OxygenOS 15 sul proprio dispositivo OnePlus.