L’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone spesso tante super offerte estremamente convenienti. Alcune di queste sono però rivolte ai nuovi clienti che decidono di utilizzare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di rendere disponibile la super promo Very Esclusiva Giga x2 anche ai nuovi clienti che sceglieranno un qualsiasi metodo di pagamento. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Esclusiva Giga x2, ora anche per chi non sceglie ricarica automatica

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha aperto la disponibilità di una delle sue offerte anche a chi sceglierà un qualunque metodo di pagamento. Come già accennato in apertura, infatti, la promo Very Esclusiva Giga x2 era al momento rivolta solo ai nuovi clienti che sceglievano il metodo di pagamento di Ricarica Automatica.

Ora, però, questa fantastica promozione sarà disponibile per tutti i nuovi clienti, a prescindere dal metodo di pagamento prescelto. In questo modo, gli utenti potranno attivare sul proprio numero un’offerta estremamente conveniente. Nello specifico, gli utenti gli utenti avranno a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri e fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari al 4G su rete WindTre.

Il costo di questa offerta, nonostante tutto ciò che offra, è di soli 4,99 euro al mese. Segnaliamo inoltre che il prezzo di questa offerta è per sempre. Ricordiamo anche che si tratta di un’offerta disponibile solo per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali, tra cui:

Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.