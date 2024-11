Portare su strada modelli in grado di offrire comfort e praticità è sicuramente tra le prerogative della casa automobilistica Hyundai. Non a caso, sono tanti gli utenti alla ricerca di un mezzo performante ma che, al tempo stesso, sia in grado di offrire il meglio della praticità sotto molti punti di vista. Al fine di rispondere alle esigenze degli utenti, dunque, la casa automobilistica sudcoreana ha deciso di portare al debutto un nuovo modello da affiancare a tutti gli altri già lanciati sul mercato. Stiamo parlando della versione ibrida della Hyundai Staria.

Ci troviamo davanti ad un veicolo con design e specifiche tecniche del tutto interessanti. I prezzi del nuovo Staria HEV partono da 52.100 euro per la variante Wagon e da 64.000 euro per la variante Luxury. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo tutti i dettagli che contraddistinguono la Hyundai Staria in versione ibrida.

Hyundai Staria: le caratteristiche della nuova versione ibrida

Il sistema propulsivo Full-Hybrid è senza dubbio l’elemento che va a contraddistinguere questo nuovo mezzo del marchio sudcoreano. Sotto il cofano trova, infatti, spazio un motore turbo benzina 1.6 T-GDI a iniezione in grado di erogare una potenza di 160 CV e 265 Nm di coppia a cui il costruttore ha deciso di affiancare un motore elettrico da 73 CV. Tutto ciò è stato abbinato ad una trasmissione AT a sei rapporti con potenza complessiva di 225 CV e 367 Nm di coppia.

Per quanto riguarda le versioni disponibili, la casa automobilistica Hyundai offre il nuovo Staria Full-Hybrid nella variante Wagon a 9 posti e nella variante Luxury a 7 posti. A contraddistinguere le due versioni, oltre ad alcuni elementi dell’equipaggiamento, è il trattamento satinato e l’effetto rame della griglia anteriore, degli specchi retrovisori, delle maniglie e del logo Hyundai che il marchio ha deciso di implementare sulla Staria in versione Luxury.

Come anticipato in apertura, i prezzi partono da 52.100 euro per la variante Wagon e da 64.000 euro per la variante Luxury.