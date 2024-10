OnePlus ha da poco annunciato il piano di rilascio per OxygenOS 15. Ovvero la sua versione personalizzata di Android 15. La quale sembra aver coinvolto inizialmente i modelli più recenti. Il primo dispositivo a ricevere l’aggiornamento in versione beta pubblica sarà OnePlus12, a partire dal 30 ottobre 2024. Esattamente in contemporanea al modello OnePlus12R e alla speciale edizione Genshin Impact. Questo debutto anticipa l’intenzione dell’azienda di coinvolgere pian piano anche altri dispositivi. A partire dai top di serie e proseguendo con versioni meno recenti e di fascia media. Ampliando così la platea di clienti pronti a testare il nuovo sistema.

OnePlus: aggiornamenti graduali fino a febbraio

A novembre, l’accesso alla beta si estenderà anche a dispositivi come OnePlus Open e OnePlusPad 2. Mentre a dicembre il programma si aprirà ulteriormente per includere OnePlus11 e modelli come OnePlusNord 4 e NordCE4. Tutto ciò mira a permettere a OnePlus di raccogliere numerosi feedback dalle persone al fine di modificare e migliorare l’esperienza di OxygenOS 15. L’azienda ha infatti precisato che il passaggio alla versione stabile avverrà solo dopo aver raccolto riscontri adeguati. Garantendo così un sistema adatto ad ogni modello.

Secondo la tabella di marcia pubblicata nel forum ufficiale, il programma di aggiornamento proseguirà nei primi mesi del 2025. A gennaio si aggiungeranno alla beta i OnePlus10 Pro, OnePlus10T e OnePlusNord 3. Mentre a febbraio sarà la volta di OnePlus10R e OnePlusNord CE 3. La strategia del brand è mirata a un rilascio progressivo per garantire la massima qualità e stabilità del sistema operativo su tutti i dispositivi supportati.

Pur mantenendo un atteggiamento cauto sulla distribuzione della versione definitiva, l’ azienda però non esclude il lancio della versione stabile per OnePlus12 entro fine novembre. Anche se la decisione dipenderà sempre dagli esiti dei test. Insomma, le novità introdotte da OxygenOS 15 promettono di migliorare notevolmente l’esperienza d’uso. Confermando l’impegno della società nel supporto software costante anche per i modelli più datati della serie Nord.