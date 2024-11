Le novità del settore automotive non fanno altro che catturare la nostra attenzione. Tra queste, sicuramente, la nuova proposta che del marchio francese Renault che ha deciso di lavorare a un nuovo modello elettrico dedicato soprattutto agli spostamenti in città. Secondo quanto diffuso dalla stessa casa automobilistica, durante i prossimi mesi il team si occuperà dello sviluppo di una citycar per Nissan.

Al momento sappiamo che l’auto elettrica Nissan sarà costruita sulla base della piattaforma che la casa automobilistica francese ha scelto per la nuova Twingo. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo tutti i dettagli finora diffusi sul prossimo modello a cui lavorerà Renault.

Nissan, nuovo progetto per una piccola elettrica

In un momento in cui il mercato automobilistico delle auto elettriche punta ad una vera e propria espansione, le case automobilistiche creano strategie mirate al fine di stare al passo con i tempi. Non a caso, una maggiore produzione di nuovi modelli offre all’utente una maggiore possibilità di scegliere una soluzione adeguata alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda il progetto annunciato dal CEO di Nissan, Makato Uchida, non possiamo non sottolineare che si tratta di una mossa strategica per riuscire a conquistare ulteriormente quote di mercato. Non a caso, parliamo di una nuova strategia che porta ad una vera e propria partnership tra Renault-Nissan-Mitsubishi. L’obiettivo, nello specifico, sarebbe quello di proporre agli utenti veicoli elettrici economici e, dunque, accessibili a tutti.

Non dimentichiamo che attualmente i progetti a cui Nissan sta lavorando sono del tutto importanti. Tra questi dobbiamo certamente ricordare la nuova generazione della Micra elettrica e il SUV per Mitsubishi. Come già accennato, tutti i nuovi progetti puntano a portare sul mercato veicoli elettrici accessibili a tutti. Una mossa importante, dunque, per consentire di accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulle novità del settore delle quattro ruote.