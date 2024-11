Isuzu D-Max 2024: stile origami e tecnologia avanzata

Il nuovo Isuzu D-Max 2024 arriva in Italia. La sua spettacolarità è data in particolare da un design ispirato all’origami, l’antica arte giapponese. Questa è visibile nei dettagli della griglia frontale, nelle linee dei fari e nelle finiture interne. Il risultato? Un’estetica decisa e geometrica che rende il pick-up unico tra i tanti.

Gli allestimenti offrono una gamma per tutti i gusti e le necessità. La versione di ingresso, N60 B, è essenziale e pratica, con il frontale in plastica nera e cerchi in acciaio da 18 pollici, perfetta per chi cerca un mezzo solido e funzionale. Salendo di livello, la variante N60 BB+ introduce i cerchi in lega e una parte frontale in tinta con la carrozzeria, conferendo un tocco di eleganza. Gli appassionati dello stile potranno scegliere l’N60 F+, caratterizzato da una mascherina cromata e dettagli curati, mentre chi preferisce un look sportivo potrà optare per la N60 Nitro Sport, con dettagli scuri per griglia, specchietti e cerchi. Ma quanto conta il design in un veicolo come il D-Max Isuzu? È la cura dei dettagli, abbinata alla solidità, a renderlo ideale sia per la città che per i percorsi più impegnativi.

Schermi, ADAS e guida off-Road per la nuova versione del pick-up Isuzu

Gli interni del nuovo D-Max 2024 Isuzu non deludono. Ogni allestimento è dotato di un display centrale da 8 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless, mentre la variante sportiva vanta un display più grande da 9 pollici. E per chi vuole avere tutto sotto controllo, ci sono nuove funzioni: inclinazione, posizione delle ruote anteriori e pressione pneumatici. Le versioni più avanzate includono un cruscotto semi-digitale da 7,2 pollici, superando lo schermo da 4,2 pollici delle varianti base. Inoltre, il volante è stato ridisegnato con linee ispirate agli origami: una combinazione di estetica e funzionalità che non passa certamente inosservata.

La sicurezza è stata potenziata, con nuovi sistemi di avviso ostacoli e frenata d’emergenza in retromarcia. Gli ADAS ottimizzati includono il cruise control adattivo, che ora si regola in base ai segnali stradali. Non manca il Rough Terrain Mode System, per la guida in fuoristrada. Questo attivabile tramite un pulsante per gestire al meglio controllo di trazione e potenza del motore. Il motore resta il fidato 4 cilindri turbodiesel da 1,9 litri con 163 CV. Tale motore è abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti. Si ha così una combinazione collaudata che garantisce potenza e affidabilità. Questo nuovo Isuzu D-Max rappresenta il giusto compromesso tra stile, tecnologia e sicurezza. Riuscirà a conquistare un posto di rilievo nel competitivo mercato dei pick-up?