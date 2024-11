Suzuki Jimny Mata: il fuoristrada iconico in versione speciale

Il Suzuki Jimny è uno di quei modelli che lasciano il segno. Nato come fuoristrada compatto e agile, è diventato un’icona per chi cerca affidabilità e capacità in off-road. Ma oggi, con le nuove normative sulle emissioni, il futuro del Jimny in Europa sembra incerto. Suzuki aveva già annunciato una versione speciale per congedare il modello, ma, a sorpresa, ha svelato la Limited Edition Jimny Mata. Un’edizione limitata, derivata dal concept presentato al Salone di Torino 2024, che richiama l’idea di un ritorno: il termine giapponese “Mata” significa infatti “ancora” o “ci vediamo”. Un modo per dire addio, o forse solo un arrivederci.

Suzuki ha sottolineato che il blocco delle vendite è dovuto alle normative europee, che paradossalmente penalizzano proprio i veicoli leggeri ed efficienti come il Jimny. Sperano, però, che si tratti di una pausa temporanea e che un giorno il Jimny possa ritornare in Europa. La Jimny Mata, con il suo nome evocativo, intende celebrare proprio questo concetto di continuità, come a promettere che il Jimny non è pronto a ritirarsi per sempre. È una versione che segna un nuovo capitolo per il modello, con il potenziale di diventare un pezzo da collezione per i fan del marchio.

Caratteristiche distintive e dettagli esclusivi modello Suzuki

Questa Limited Edition si distingue per la livrea bicolore: una carrozzeria in Argento Siberia Metallizzato, con cofano, tetto e montanti in Matt Black. La Jimny Mata sfoggia una griglia frontale dal design vintage e decalcomanie con il Kanji Mata. L’estetica non è solo una questione di stile: protezioni laterali e paraspruzzi in gomma, unite a dettagli in alluminio per sottoscocca e differenziale, rendono questa edizione ancora più robusta. All’interno, la plancia della Suzuki ospita una targhetta in alluminio satinato che ne certifica l’esclusività, insieme a uno schermo touch HD da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il fuoristrada offre anche tendine parasole posteriori e tappeti in gomma per il vano bagagli, per una praticità senza compromessi. Sotto il cofano, rimane invariato il motore 1.5 a benzina da 102 CV della Suzuki, abbinato al cambio manuale a 5 marce e alla trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO.

La Jimny Mata Limited Edition sarà disponibile dal 30 novembre, con un weekend apposito di presentazione nelle concessionarie del brand. Il prezzo non è stato ancora rivelato, ma questo non ha fermato l’interesse di chi da sempre apprezza il carattere autentico e senza fronzoli di questo piccolo gigante dell’off-road.