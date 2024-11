Ford: azienda in forte in difficoltà sul fronte auto elettriche

Ford ha affrontato pesanti sfide nella sua divisione di veicoli elettrici. L’azienda si è molto sforzata per entrare in questo mercato tanto in crescita, ma il lavoro non è servito. Le previsioni per la chiusura dell’anno, infatti, riportano una perdita di ben 5 miliardi di dollari quest’anno. Nei primi nove mesi, le vendite di EV del colosso automobilistico sono diminuite dell’11%, totalizzando appena 101.000 vendite. Non certo quello che speravano. Questo è un segnale preoccupante per un’azienda che di solito porta a casa risultati nettamente migliori. Ma cosa sta causando queste difficoltà?

Le sfide non riguardano solo Ford, partiamo con questo. La concorrenza è agguerrita e nessun produttore in questo momento è totalmente immune da ostacoli. Nel caso di Ford, le perdite della divisione EV hanno già raggiunto i 3,7 miliardi di dollari nei primi tre trimestri dell’anno. La situazione è poi aggravata dal fatto che le vendite stanno calando invece di crescere. General Motors, uno dei principali rivali, ha superato Ford nell’immatricolazione di veicoli elettrici negli Stati Uniti. Ha battuto il colosso USA con 70.450 unità contro le 67.869. Questa competizione tanto accesa porta a chiedersi se Ford troverà o meno una soluzione che porti ad un miglioramento, una strategia vincente.

Un futuro incerto per la divisione EV di Ford

Oltre al calo delle vendite, la contrazione dei ricavi di Ford è stata ancora più marcata, con una diminuzione del 33%. Le cause? Sconti necessari per mantenere la competitività in un mercato sempre più saturo. Nonostante questi tentativi, i consumatori sembrano ancora poco convinti delle offerte EV di Ford. In particolare, la società trova difficoltà a fronte della concorrenza agguerrita e di marchi più consolidati nel settore. Il CEO Jim Farley ha dichiarato che l’azienda prenderà “azioni dure” per limitare le perdite della divisione. Ma queste basteranno? La vera sfida per Ford sarà dimostrare che i suoi modelli EV ce la possono fare. Deve far capire che questi possono competere in termini di qualità, prezzo e innovazione. Se non riuscirà a farlo, rischia di rimanere indietro in un settore che si sta evolvendo rapidamente.