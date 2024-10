Proprio in queste ore è arrivata una svolta davvero storica per quanto riguarda il settore Pay-tv italiano: secondo quanto riportato infatti per la prima volta negli ultimi 28 anni del campionato di calcio di Serie A, una partita verrà trasmessa in chiaro. Si tratta di Milan-Napoli, incontro valevole per il turno infrasettimanale che andrà in scena il prossimo 29 ottobre alle 20:45 che sarà trasmesso in esclusiva da DAZN.

Come fa a sapere l’azienda, era dal 1996 che non accadeva una cosa del genere, in occasione di un Juventus-Sampdoria e andò in scena al vecchio Delle Alpi di Torino.

DAZN trasmetterà Milan-Napoli in chiaro: è la prima di 5 partite

Il colosso dello streaming ha comunicato che questa nuova opportunità rientra all’interno del pacchetto “Try and buy” dei diritti TV che sono stati acquisiti, i quali comprendono la trasmissioni in esclusiva della Serie A fino al 2029. Negli accordi c’è anche la possibilità di trasmettere un numero limitato di incontri calcistici per ogni stagione. Sulle 380 partite che andranno in onda in tutto il campionato, solo 5 potranno essere trasmesse in chiaro.

A parlare è stato il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi, con orgoglio ha parlato di svolta storica, soprattutto considerando che non ci sarà alcuna necessità di abbonarsi per godersi lo spettacolo che andrà in scena tra Milan e Napoli allo stadio Giuseppe Meazza.

DAZN: Milan-Napoli è gratis e in chiaro, ecco come vederla

Di certo fa effetto poter guardare gratis una partita di Serie A ed è ancora più incredibile quanto sia semplice farlo. Stando a quanto riportato da DAZN, basterà inserire il proprio indirizzo e-mail per sintonizzarsi e seguire la partita in diretta senza abbonamento, che sia sulla propria smart TV o sullo smartphone.

Bisogna innanzitutto registrarsi, accedendo al sito di DAZN e selezionando nella homepage “Milan-Napoli“. Una volta inserita la propria e-mail nel campo che comparirà, il gioco sarà fatto: non resterà che attendere il fischio di inizio.