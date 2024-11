L’uscita di GTA VI è prevista per la fine del 2025, salvo eventuali rinvii che Rockstar Games sta facendo di tutto per scongiurare. In questi mesi che ci separano dal debutto ufficiale del titolo, la software house rilascerà maggiori dettagli in merito all’attesissimo titolo.

Ad un anno di distanza tra il primo contatto e l’uscita ufficiale del titolo, i tempi sono maturi affinché Rockstar Games comunichi nuove informazioni ai propri utenti. Gli utenti si aspettano l’arrivo di un trailer a breve che possa espandere quanto già visto con il teaser rilasciato lo scorso dicembre.

Questa non è solo una speranza ma l’arrivo di un nuovo trailer è sostenuto anche da una teoria sviluppata dai fan che affonda le proprie radici nel passato. Nel corso del 2023, Rockstar Games ha condiviso una foto che ritraeva Los Santos con un particolare molto interessante.

Una curiosa teoria dei fan incentrata sulla luna potrebbe aver svelato la possibile data di uscita del nuovo trailer di GTA VI

Nell’immagine veniva ritratta la luna che si stagliava nel cielo attraversata da alcuni cavi molto sospetti, tali da ricordare una “V” e una “I”. I fan iniziarono ad analizzare la foto e scoprirono che si trattava di una luna calante che si sarebbe verificata nelle settimane successive, proprio quando il trailer di GTA VI è stato lanciato.

Adesso, gli sviluppatori della software house hanno pubblicato una nuova immagine che ritrae la luna calante. Se questa teoria sarà confermata, questa fase lunare si verificherà tra il 17 e il 20 novembre. Inoltre, ad ulteriore conferma dell’importanza della luna per il lancio del nuovo capitolo di Grand Theft Auto bisogna scomodare anche il primo trailer.

La canzone che accompagna il filmato, Love Is A Long Road di Tom Petty, contiene un verso molto particolare. Si può sentire il cantante asserire “I would wait for the Moon (Aspetterei la Luna)”. Chiaramente si tratta di coincidenze ma, nel dubbio, non ci resta che attendere il 17 novembre per scoprire se ci aspettano novità su GTA VI.