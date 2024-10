GTA 6 è senza alcun dubbio il gioco più atteso dell’anno, si tratta di un titolo atteso ormai da oltre dieci anni e che farà da degno erede al titolo precedente che per l’appunto ha girato su ben tre generazioni diverse di console da gioco oltre che su PC, ora ovviamente gli occhi sono tutti puntati sul successore che in base alle stime e alle dichiarazioni di Rockstar dovrebbe arrivare il prossimo anno a meno di inattesi ritardi, possibilità sulla quale si è espresso un ex dipendente dell’azienda, vediamo cosa ha affermato.

Ritardo ma solo per la perfezione

A parlare è stato per la precisione l’ex technical director di Rockstar Games, Obbe Vermeij, il quale ha parlato conoscendo bene la filosofia della software house e dichiarando che l-azienda punter’ senza mezzi termini alla perfezione assoluta e che se dovesse servire pur di raggiungerla non esiterà a ritardare l’arrivo del titolo e che allo stesso tempo, si tratta dell’unico motivo ritenuto accettabile per posticipare il rilascio.

Obbe ha poi proseguito dicendo che “Rockstar probabilmente non sarà in grado di determinare se riuscirà a rispettare la scadenza del 2025 fino a maggio circa“, di conseguenza qualsiasi rumor trapelato online su un possibile rinvio sarà da considerarsi assolutamente privo di fondamento e da non prendere in considerazione.

Secondo Obbe la vera sfida per gli sviluppatori è l’ottimizzazione soprattutto per Xbox Series S, l’idea dovrebbe essere quella di far girare GTA 6 a 30 fps su Series S, Series X e PS5 base, con la PS5 Pro che offrirebbe un’esperienza più fluida, tentando di raggiungere i 60 fps, in tal senso posticipare è considerata dall’uomo l’idea migliore se necessaria dal momento che parliamo di un titolo destinato a vendere per oltre dieci anni e non di un gioco annuale che tutti dimenticheranno una volta avvenuto il lancio, elemento che non va sottovalutato.