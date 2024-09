Uno dei titoli più attesi per quanto riguarda il mercato dei videogiochi e senza alcun dubbio GTA 6, Il titolo si sta facendo attendere davvero tantissimi anni e a quanto pare l’attesa sembra non terminerà ancora molto presto, recenti voci di corridoio infatti parlano di un possibile rinvio al 2026 che la casa di videogiochi Rockstar avrebbe deciso per ragioni prettamente qualitative.

Ragioni qualitative

Queste indiscrezioni arrivano da una fonte che afferma di avere degli stretti contatti tra gli sviluppatori messi al lavoro sul titolo, l’azienda avrebbe infatti valutato un rinvio per ragioni qualitative dal momento che ci tiene a lanciare il proprio titolo al massimo delle sue possibilità senza nessun tipo di incertezza, come se non bastasse questo ritardo ovviamente si dovrebbe riflettere anche sulla variante per pc che dovrebbe arrivare in media tra i 12 e i 18 mesi dopo quella per console.

Le motivazioni dunque sarebbero di natura qualitativa legata sia al videogioco stesso che l’azienda vuole presentare al suo stato dell’arte sia di ottimizzazione per consentire a quest’ultimo di girare alla perfezione sulle console attualmente in commercio, processo che richiede senza alcun dubbio ampi margini di tempo.

Il periodo finestra di lancio dunque secondo queste indiscrezioni slitterebbe all’inizio del 2026, non sarebbe affatto una sorpresa assistere a questo tipo di posticipo dal momento che anche il suo predecessore era stato posticipato più volte per consentire uno sviluppo completo e soprattutto soddisfacente, dunque non c’è da sorprendersi più di tanto ed anzi potremmo assistere a ulteriori rinvii da parte di Rockstar.

Ovviamente ciò apre numerosi scenari decisamente interessanti soprattutto per quanto riguarda il mercato dei videogiochi, tale decisione se confermata potrebbe avere delle conseguenze abbastanza importanti soprattutto per Sony, dal momento che quest’ultima sembra abbia stretto delle partnership commerciali proprio con Rockstar in merito l’arrivo di GTA 6 su PS5 Pro in arrivo ufficialmente nei prossimi mesi.