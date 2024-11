Due dettagli che sono fondamentali durante la navigazione ma allo stesso tempo durante l’analisi di un video YouTube sono senza alcun dubbio la data di caricamento e il numero di visualizzazioni, molto spesso può capitare infatti che il nostro occhio cada su una copertina davvero accattivante per poi però, decidere di passare avanti dopo aver visto che magari il video in questione è un po’ datato e mostra poche visualizzazioni all’attivo, una ricorrenza abbastanza comune che porta spesso a ignorare i video che magari celano un ottimo intrattenimento dietro la loro copertina, questo fenomeno YouTube lo sa ed ecco perché ha deciso di condurre un test decisamente singolare ma che allo stesso tempo potrebbe fornire ottime informazioni, nonché un effetto benefico ai video datati o legati a creatori di contenuti minori senza un grande pubblico.

Molti utenti hanno infatti iniziato a notare da poco la totale scomparsa sia della data di caricamento che del numero di visualizzazioni dall’interfaccia grafica di YouTube durante la visualizzazione di un video, si tratta di un test che YouTube sta portando avanti per cercare di capire come organizzare al meglio questi dettagli, il tutto è legato sia a un desiderio di offrire un’interfaccia grafica più pulita e meno carica di dettagli che possono distogliere lo sguardo ma allo stesso tempo è legato alla voglia di rendere l’esperienza d’uso più bilanciata, cercando di favorire anche coloro che sono le prime armi.

Opinione pubblica divisa

Non tutti hanno preso benissimo questa iniziativa, c’è chi pensa infatti che dietro a questo perbenismo si celi un tentativo di YouTube di influenzare il comportamento della propria utenza, dal momento che secondo alcuni utenti nascondere determinate informazioni influenza inevitabilmente la scelta di un utente che non può essere così pienamente consapevole di ciò che sceglie di guardare, c’è chi invece pensa che si tratti di un’ottima idea dal momento che ritiene molto spesso la community troppo pigra per dare una possibilità a un canale emergente che magari è in grado di offrire ottimi contenuti, ma che si trova ancora alle prime armi e quindi sprovvisto di un pubblico ampio.