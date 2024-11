La popolare piattaforma di benchmark conosciuta come AnTuTu ha pubblicato anche per questo inizio di novembre la sua consueta classifica dei dispositivi più performanti per quanto riguarda il mondo Android, quest’ultima include sia i dispositivi top di gamma delle varie aziende che i media di gamma e da questo mese includerà anche i tablet, vediamo insieme quali sono i dispositivi che dominano in classifica.

Gli smartphone e tablet più potenti

Smartphone

Top di gamma

OnePlus 13 – 2926644

iQOO 13 – 2906489

vivo X200 Pro (Versione satellite) – 2843812

OPPO Find X8 Pro (Versione satellite) – 2842922

OPPO Find X8 – 2814445

vivo X200 – 2569965

Xiaomi 15 – 2546330

vivo X200 Pro mini – 2467270

Xiaomi 15 Pro – 2467222

iQOO Neo9S Pro+ – 2097853

Medi di gamma

OnePlus Ace 3V – 1398811

realme GT Neo6 SE – 1375304

Redmi K70E – 1354377

realme GT Neo5 SE – 1151219

Redmi Note 12 Turbo – 1130645

iQOO Z8 – 971754

iQOO Neo7 SE – 953085

OnePlus Ace – 888496

Redmi Note 12T Pro – 869107

OPPO K10 5G – 847312

Tablet

Red Magic Nova – 2149092

– 2149092 OPPO Pad 3 Pro – 2112629

– 2112629 iQOO Pad2 Pro – 2068898

– 2068898 vivo Pad3 Pro – 2038905

– 2038905 OnePlus Pad Pro – 1981646

– 1981646 Lenovo Legion Y700 2025 – 1885784

– 1885784 Xiaomi MiPad 6S Pro 12.4 – 1554902

– 1554902 vivo Pad3 – 1537899

– 1537899 iQOO Pad2 – 1518641

– 1518641 Xiaomi Pad 7 Pro – 1423642

Tutto sommato i risultati che stiamo guardando sono decisamente pronostica Bili dal momento che a dominare le classifiche abbiamo gli smartphone appena arrivati sul mercato che includono le nuove CPU rilasciate da Qualcomm e MediaTek, seguiti a ruota dalle CPU top di gamma della generazione precedente, non ci sono eccezioni in attese che stravolgono la classifica, segno evidente che ormai il mondo hardware degli smartphone è conteso tra queste due realtà e vede un dominio pressoché totale delle aziende che ormai conosciamo bene da molti anni, sorprende l’assenza di dispositivi con processori Exynos.

Non rimane dunque che attendere per vedere cosa accadrà con l’arrivo degli altri dispositivi che ovviamente il mercato degli smartphone si accinge ad accogliere per questa fine del 2024, sicuramente bisognerà attendere ancora un po’ per vedere se Samsung dirà la sua con le CPU che verranno montate nella prossima linea di Samsung Galaxy S.