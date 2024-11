Il lancio della famiglia Galaxy S25 è atteso per le prime settimane del 2025 con un evento dedicato. Samsung solleverà il sipario sui tre nuovi flagship che comporranno la famiglia, mostrando la nuova generazione di smartphone.

Grazie alle varie indiscrezioni emerse in queste settimane, possiamo scoprire in anteprima quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche dei device. In particolare, Samsung utilizzerà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a bordo del Galaxy S25 Ultra mentre per i Galaxy S25 e Galaxy S25+ l’azienda potrebbe ricorrere a soluzioni differenti.

Sebbene questa scelta non sia stata confermata ufficialmente dal brand coreano, ci aspettiamo che i due dispositivi saranno basato sui SoC MediaTek Dimensity 9400 o sulla soluzione proprietaria Exynos 2500. La seconda opzione sembra quella più concreta, considerando che Samsung sta effettivamente testando alcuni prototipi.

Samsung ha avviato i test benchmark per il Galaxy S25 dotato del SoC Exynos 2500 e destinato al mercato europeo

Infatti, sulla piattaforma GeekBench, Samsung ha fatto girare un Galaxy S25+ che equipaggiava proprio un Exynos 2500. Il numero di modello del dispositivo è SM-S936B che lascia intendere come il dispositivo sia destinato al mercato europeo.

L’architettura hardware del SoC è basata su 10 core in grado di raggiungere una frequenza operativa massima di 3.3 GHz. Lato GPU, Samsung utilizza la Xclipse 950 nata dalla partnership con AMD e basata sull’architettura RDNA. La dotazione hardware del device include 12 GB di RAM e il test è stato eseguito su Android 15.

Sulla piattaforma di benchmark, il flagship ha fatto registrare 2.359 punti nel test single-core e 8.141 nel test multi-core. Si tratta di valori nettamente inferiori a quelli ottenuti dal SoC Snapdragon 8 Elite se si considera che nel test in single-core la soluzione Qualcomm totalizza 3.096 punti e in quello multi-core raggiunge i 9.080 punti.

Tuttavia, Samsung potrebbe aver preferito l’usabilità e la fluidità alla potenza bruta. Non resta che attendere il lancio della famiglia Galaxy S25 per scoprirne tutti i segreti.