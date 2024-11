Insta360 presenta oggi l’edizione speciale X4 BMW Motorrad, dedicata direttamente ai motociclisti di tutto il mondo, prodotta in soli 2000 esemplari, progettata per celebrare la fedeltà alla famiglia BMW Motorrad.

Il design è aerodinamico, con il logo distintivo, atto ad aggiungere grinta alla stessa videocamera, ed allo stesso tempo offrire maggiore sicurezza in fase di utilizzo. Il rivestimento della cover termica è stato nettamente migliorato, nell’idea di garantire un design sempre più pratico ed elegante. Gli elementi BMW Motorrad sono presenti anche all’interno del prodotto, nell’interfaccia utente, e durante l’editing è possibile andare a mostrare direttamente direzione, velocità ed altre informazioni nel video stesso.

Non mancano tanti accessori premium esclusivi, come una custodia con marchio BMW Motorrad, un set di adesivi che possono essere utilizzati per decorare l’auto, ma anche una confezione originale perfetta come regalo.

Le novità software

La nuova modalità dashcam arriva ufficialmente su Insta360 X4, il suo funzionamento è direttamente proporzionale allo spazio di archiviazione, con possibilità di riservare una parte della memoria per il salvataggio dei video relativi (che non potrà essere utilizzato in altro modo). I video possono essere registrati al massimo in 8K, con funzione Selfie Stick invisibile, che rimuove automaticamente il selfie stick direttamente dalle riprese. La stabilizzazione FlowState riesce a garantire video stabili in ogni condizione o ambientazione, oltre ad una impermeabilità fino a 10 metri, senza l’utilizzo di accessori esterni. A tutto ciò si aggiungono le solite ottime funzionalità che contraddistinguono la Insta360 X4, come la possibilità di registrare sempre un video a 360 gradi, senza preoccuparsi dell’inquadratura, per poi ritagliarlo in un secondo momento, prendendo le parti che più vi interessano, in fase di editing.

La versione discussa nel nostro articolo è presentata all’EICMA Expo, che ricordiamo è l’evento mondiale dedicato ai motociclisti, con possibilità di acquisto a partire da fine Novembre 2024, ad un prezzo di listino consigliato di 579,99 euro.