Il 9 giugno si terrà l’atteso Xbox Games Showcase, dove verranno approfonditi giochi già annunciati, e verranno svelate delle nuove importanti novità. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà, oltre al già annunciato Call of Duty Black Ops 6, un nuovo capitolo di Doom.

Novità Xbox Games Showcase e Doom: The Dark Ages

Oramai tutti conoscono la famosa saga di Doom, una delle più influenti nel genere FPS fin dal suo rilascio nel 1993. Nel corso del tempo tra diversi spin-off, porting e nuovi capitoli, ha mantenuto il suo successo. Soprattutto con Doom Eternal, l’ultimo titolo pubblicato nel 2020 che ha venduto più di 7 milioni di copie in un anno. Famoso anche per la sua capacità di essere giocato su qualsiasi cosa, sugli orologi, sulle calcolatrici e perfino sul Blocco note di Windows. E sembrerebbe che durante il prossimo evento di Microsoft, sarà svelato anche un nuovo gioco della saga.

Stando ai rumor raccolti da Henderson, il nuovo capitolo associato finora al nome di “Year Zero”, dovrebbe intitolarsi Doom: The Dark Ages. Questo resterebbe in linea anche con altre informazioni trapelate, ovvero la presenza di elementi medievali. Come se non bastasse, su X l’utente Nate the Hate ha alimentato le speranze nel nuovo gioco. Non solo ha confermato il possibile nome del nuovo capitolo ma ha anche annunciato che il gioco arriverà su Playstation 5 e su PC.

Quest’ultima cosa è molto probabile, siccome Microsoft ora è publisher a tutti gli effetti, e non si limiterà più alla piattaforma Xbox e PC, visti anche i risultati. Nella top 25 dei giochi più venduti ad Aprile sul Playstation Store, infatti, i titoli Microsoft hanno superato quelli di Sony. Specialmente Sea of Thieves che è stato atteso per molto tempo dall’utenza Sony. Al momento si può solo aspettare qualche giorno per vedere il futuro di Xbox e la saga di Doom.