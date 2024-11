I nuove processori dell’azienda con sede in Taiwan, Qualcomm, stanno per arrivare all’interno degli smartphone in arrivo sul mercato in questo autunno, le aspettative sono davvero tante e ovviamente anche le premesse non sono da meno dal momento che l’azienda ha garantito prestazioni davvero senza precedenti e soprattutto di gran lunga superiori al modello precedente che già aveva brillato in quanto ha specifiche e potenza davvero impressionanti.

Supporto nativo a Linux

A quanto pare molto presto, potremo godere di una possibilità in più, Sembra infatti che i nuovi processori saranno in grado di supportare le librerie Arm Linux, cosa che consentirebbe l’esecuzione nativa di tutte le applicazioni Linux su questa tipologia dei dispositivi compresi i videogiochi che sfruttano il layer di compatibilità come Proton che consentono di far girare giochi Windows su Linux.

indubbiamente si tratta di una premessa davvero importante che lascia aperte tantissime possibilità, in base a quanto dichiarato da parte di un addetto ai lavori, sembra che tutto proceda bene e che manchi giusto qualche aggiustamento dal lato GPU per poter ottenere il massimo delle prestazioni che comunque ricordiamo, sono garantite da parte dell’azienda come incredibilmente migliorate rispetto alla generazione passata.

C’è da considerare giusto per rendersi conto che la GPU della generazione passata faceva girare senza problemi Far Cry 3, Fallout 4 e altri titoli grazie agli emulatori x86 come Winlator e Mobox, risultati che miglioreranno drasticamente dal momento che si passerà dall’uso di un emulatore a un supporto nativo dei titoli in questione cosa che ovviamente gioverà alle prestazioni della GPU che già ha assegnato traguardi importanti come battere una Radeon 780M, non a caso la GPU Adreno dello Snapdragon 8 Elite offre un balzo prestazionale del 40% a fronte di consumi ridotti del 40%, mentre la CPU che sfrutta 8 core Oryon, di cui 2 ad alte prestazioni e 6 ad alta efficienza, offre un aumento del 45% di prestazioni combinato con un incremento dell’efficienza del 44%.