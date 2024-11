Se una delle attività chiamate da fare con il vostro smartphone e giocare sicuramente anche voi siete incappati almeno una volta nel classico fenomeno di surriscaldamento del dispositivo, le sessioni di gioco o di fruizione di contenuti multimediali particolarmente complessi e pesanti infatti mettono a dura prova la GPU dello smartphone, portandolo spesso a sviluppare temperature elevate che possono tra l’altro compromettere l’autonomia della batteria, si tratta di un fenomeno normale al quale però è opportuno in alcuni casi porre rimedio o arrestando la propria attività, lasciando dunque il tempo al telefono di raffreddarsi oppure utilizzando un sistema di raffreddamento.

La soluzione di Xiaomi

proprio per quanto riguarda il raffreddamento, una soluzione arriva dal noto produttore cinese Xiaomi, quest’ultimo ha annunciato la sua nuova Magnetic Cooling Clip, una ventola di raffreddamento per smartphone in grado di garantire un efficiente abbassamento della temperatura del device utilizzando un dissipatore a semiconduttore da 30 W dotato di alette in lega di alluminio disposte secondo un design a flusso d’aria direzionato per ottimizzare l’efficienza del raffreddamento.

in base a quanto dichiarato dal produttore, questo dispositivo può abbassare la temperatura dello smartphone a 0° in appena 25 secondi e scendere addirittura fino a -10° in condizioni ideali, ovviamente tutto è direttamente relativo alle condizioni ambientali, come se non bastasse è disponibile anche una modalità di super raffreddamento per incrementare le prestazioni ma allo stesso tempo una funzione di monitoraggio in tempo reale della temperatura per ottimizzare la durata della batteria del dispositivo.

Si tratta dunque di un piccolo oggetto che potrebbe in alcune circostanze fare la differenza, non solo quando state giocando sul vostro smartphone ma anche se quest’ultimo è esposto a temperatura ambientali un po’ troppo elevate e desiderate abbassarne la temperatura in fretta, il prodotto è disponibile ad un prezzo di listino al cambio pari a 25 € o 199 yuan.