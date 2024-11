La compagnia telefonica 1Mobile ha lanciato la nuova offerta “Flash 220 Limited Edition”. Quest’ ultima è stata pensata per attrarre nuovi clienti con un pacchetto di servizi completo e conveniente. La promo è valida fino al 15 novembre 2024. Essa prevede 220GB di traffico internet al costo di 4,99€ per il primo mese e 9,99€ per i successivi. Tra i vantaggi, spiccano minuti illimitati e 90 SMS inclusi. Oltre all’ attivazione gratuita per chi mantiene il proprio numero, trasferendolo da un altro operatore. La portabilità poi può essere completata sia online, sia presso uno dei punti vendita 1Mobile. Un’occasione appetibile per chi cerca un piano dati abbondante a prezzo accessibile.

1Mobile: navigazione anche in Europa e compatibilità limitata con alcuni dispositivi

L’offerta Flash 220 non richiede un contratto a lungo termine. Ma una ricarica puntuale è necessaria per mantenere attivo il piano. Infatti, in caso di credito insufficiente, l’offerta viene sospesa temporaneamente fino a una nuova ricarica. In più è bene sapere che la promo include un servizio di restart disponibile esclusivamente tramite l’app o l’area riservata del sito. Tutto ciò costo di 15€ più il canone mensile, utile per chi necessita di un ripristino anticipato del traffico dati.

Oltre a una copertura dati estesa sul territorio nazionale, i GB di Flash 220 Limited Edition possono essere usati anche in Unione Europea. Ovviamente secondo i regolamenti europei per il roaming. Ad ogni modo, chi utilizza dispositivi con sistema operativo Blackberry OS o alcune versioni di telefoni Brondi e Wiko, potrebbe riscontrare difficoltà nell’utilizzo di dati o servizi. 1Mobile però chiarisce che non sarà responsabile per eventuali limitazioni hardware o software derivanti da tali dispositivi.

Con una serie di condizioni agevolate e controllabili dall’app ufficiale, Flash 220 Limited Edition si rivela una proposta interessante, specie per chi naviga molto. La clientela è quindi invitata a verificare i dettagli per un uso corretto del servizio, assicurandosi una copertura ottimale su dispositivi compatibili.