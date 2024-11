Apple compie un importantissimo passo nel campo delle comunicazioni satellitari. In che modo? Destinando ben 1,1 miliardi di dollari all’azienda Globalstar. Ovvero il partner che fornisce il supporto per il servizio Emergency SOS via satellite sugli iPhone. La transazione include anche l’acquisto di una quota del 20% della società, attraverso un investimento azionario di 400 milioni di dollari. Tale accordo, annunciato il 29 ottobre, punta a espandere la portata della messaggistica satellitare di Apple tramite una “Extended MSS Network“. Questa rete avanzata includerà una nuova costellazione di satelliti. Una rete terrestre migliorata e licenze estese a livello globale per i servizi satellitari mobili.

Tutta questa iniziativa mira a rafforzare Globalstar per far fronte alla crescente domanda di comunicazioni satellitari tra gli utenti iPhone. Così da migliorare l’infrastruttura e offrire un servizio più esteso e stabile. La nuova rete sarà gestita da una sussidiaria di Globalstar, che manterrà il controllo operativo. Mentre Apple usufruirà dell’85% della capacità della rete. Grazie a questo piano, si prevedono importanti aumenti di fatturato per Globalstar. La quale punta a raddoppiare i ricavi annuali rispetto ai livelli del 2024, con un aumento dei margini EBITDA. Maggiori dettagli saranno rivelati nel prossimo incontro con gli investitori. Eventi che avverrà a dicembre 2024.

Introdotto con l’iPhone 14 nel 2022, il servizio EmergencySOS via satellite ha permesso agli utenti di chiedere aiuto anche in assenza di copertura cellulare. Rivelandosi essenziale in situazioni di emergenza. Con il lancio di iOS 18, Apple prevede di migliorare ulteriormente questa funzione. Offrendo la possibilità di inviare e ricevere messaggi via satellite, rendendo il servizio bidirezionale per i possessori di iPhone 14 e modelli successivi.

Per ora, il servizio è limitato agli Stati Uniti e al Canada e funziona solo con operatori specifici. Apple ha prolungato il periodo gratuito per gli utenti dei primi iPhone 14 fino a novembre 2025. È probabile però che, alla fine di questo periodo, venga introdotta una tariffazione per l’utilizzo del servizio di messaggistica satellitare. L’espansione di Apple nel settore satellitare evidenzia una strategia mirata a offrire soluzioni di connessione sempre più avanzate. Aprendo nuove possibilità per comunicazioni d’emergenza anche in zone remote, che potrebbero presto estendersi anche ad altri Paesi.