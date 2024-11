Il lancio della famiglia Xiaomi 15 ha permesso al produttore cinese di mostrare al mondo i nuovi flagship. Dopo aver analizzato la dotazione hardware della variante base, in questo articolo ci concentriamo su quella che è la scheda tecnica della versione Pro.

Come è possibile intuire dal nome, Xiaomi 15 Pro è uno smartphone che va a migliorare alcune delle caratteristiche del modello base. L’ottima base di partenza ha agevolato il lavoro del brand cinese ma possiamo comunque segnalare alcuni cambiamenti sostanziali.

Una delle caratteristiche più evidenti della variante Pro è certamente il display OLED da 6.74 pollici, nettamente più grande rispetto al modello base. In questo caso, il pannello può vantare una risoluzione pari a 2K con un valore di refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz.

Xiaomi 15 Pro offre una scheda tecnica di assoluto livello che alza l’asticella delle performance per i flagship di nuova generazione

La luminosità di picco passa a 3.200 nit migliorando la leggibilità sotto la luce diretta del sole. Anche in questo caso troviamo il supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision per rendere i contenuti multimediali eccezionali da vedere su questo pannello.

Per le prestazioni di Xiaomi 15 Pro, il brand cinese si è affidato a Qualcomm con lo Snapdragon 8 Elite, il SoC più potente attualmente in commercio. Il sistema, inoltre, può contare su 16GB di RAM e 1TB di memoria interna a disposizione degli utenti.

Il comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica è composto da un sensore principale da 50 MP affiancato da una lente ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo con zoom periscopico da 50 MP. Il sensore frontale dal 32 MP offre la possibilità di scattare selfie e videochiamate di altissima qualità.

La batteria da 6.100mAh assicura tutta l’autonomia di cui gli utenti possono avere bisogno e lo smartphone supporta anche la ricarica rapida a 90W con cavo e a 50W wireless. Il peso di 209 grammi è tutto sommato ottimale considerando le dimensioni di 161,3 x 75,3 x 8,35 mm. Resta da definire il prezzo e la disponibilità per il nostro Paese in quanto Xiaomi non ha ancora ufficializzato questi dettagli.