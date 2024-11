Xiaomi 15 vs Xiaomi 14: le 7 differenze in favore dei nuovi modelli

Il lancio della nuova serie Xiaomi 15 ha provocato tanto interesse negli utenti e allo stesso tempo anche quella voglia di capire cosa ci fosse di differente rispetto alla gamma precedente. Chi vuole acquistare uno dei due dispositivi della nuova linea, deve attendere il lancio in Europa, ma con la presentazione cinese è già tutto disponibile almeno per quanto riguarda caratteristiche e design.

Al momento la curiosità però riguarda proprio le differenze e per rendere più chiaro il concetto abbiamo deciso di sviluppare il tutto su 7 punti fondamentali. In basso trovate quindi le qualità che pendono a favore del nuovo Xiaomi 15.

1. Diverse possibilità di personalizzazione e colori

La nuova gamma Xiaomi 15 è disponibile con diverse colorazioni, ovvero Black, White, Light Grass Green, Lilac Purple, e Bright Silver. Oltre a questo poi c’è anche la nuova “Custom Edition” con ben 20 colori e due cornici diverse. E, per un tocco di lusso, la “Diamond Edition” offre tre varianti esclusive.

2. Xiaomi ha portato un display più luminoso e con cornici più sottili

Sebbene la diagonale sia rimasta praticamente la stessa con i suoi 6,36 pollici, il display di Xiaomi 15 è più luminoso, con un picco di 3200 nit. Inoltre ha cornici sottili che rendono lo schermo ancora più coinvolgente e facile da vedere in qualsiasi condizione.

3. Aumento delle performance con il nuovo chip Snapdragon 8 Elite

A migliorare, sia nel caso di Xiaomi 15 che del modello 15 Pro, sono certamente le prestazioni grazie al nuovo Snapdragon 8 Elite. Questo offre una velocità e una potenza di calcolo nettamente più elevate. Il chip inoltre consuma meno energia, aiutando la batteria a durare di più, anche quando il telefono è usato intensamente, come durante i giochi.

4. Batteria migliorata in favore di una grande autonomia

La batteria stessa è stata aumentata a 5.400 mAh, offrendo più autonomia rispetto ai 4.610 mAh della serie 14, senza aumentare lo spessore del telefono. La velocità di ricarica rimane elevata, sia tramite cavo che wireless, permettendo una carica rapida per chi ha sempre poco tempo.

5. HyperOS 2.0 è molto più fluido e porta Android ad un livello successivo

I nuovi modelli Xiaomi 15 arrivano anche con HyperOS 2.0, una versione migliorata del sistema operativo Xiaomi. Oltre a offrire un’interfaccia più curata, introduce funzioni intelligenti che permettono di interagire con altri dispositivi, rendendo tutto più integrato e semplice da usare.

6. Fotocamere migliorate e con i video in 8K

Non ci sono dubbi sull’effettivo miglioramento delle fotocamere, con Xiaomi 15 che questa volta garantisce la potenza di ben 50 MP su tutti e tre i sensori. C’è inoltre da dire che sono state migliorate anche la stabilizzazione e lo zoom, oltre al fatto che sono stati introdotti i video in 8K.

7. Ok, il prezzo è (forse) giusto

Chi ha avuto modo di confrontare i listini dei prezzi di Xiaomi 15 in Cina con quelli di Xiaomi 14, può rendersi conto dell’aumento di quest’anno. Probabilmente però, alla luce delle grandi aggiunte che ci sono state, tale aumento potrebbe ritenersi giustificato, anche se l’attesa adesso è per i prezzi che arriveranno in Europa.