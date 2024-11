La nuova famiglia di flagship Xiaomi 15 è stata presentata ufficialmente dall’azienda cinese nei giorni scorsi. Il marchio ha lanciato due device che condividono gran parte della scheda tecnica seppure con alcune differenze sostanziali.

Al fianco di Xiaomi 15 c’è anche la variante Pro, caratterizzata da alcuni accorgimenti tali da diversificarlo dalla versione base e offrire qualcosa in più agli utenti. In questo articolo ci concentreremo proprio sul modello base svelando tutte le sue caratteristiche.

Il nuovo Xiaomi 15 è caratterizzato da un display AMOLED dotato di una diagonale da 6,36 pollici. La risoluzione da 1.5K è affiancata da un refresh rate pari a 144Hz mentre il supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision garantisce una qualità di visione eccellente.

Xiaomi 15 è un dispositivo che non lascia nulla al caso, la scheda tecnica è impressionante e offre le prestazioni che gli utenti richiedono

La luminosità massima del pannello raggiunge i 1900 nit mentre la frequenza di campionamento del tocco è di 480Hz. Questa combinazione rende il pannello estremamente luminoso e reattivo al tocco, ampliando enormemente gli scenari di utilizzo del device.

La versatilità di Xiaomi 15 è supportata anche dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Con una frequenza operativa massima di 4,32 GHz, il System-on-Chip è ideale per il gaming e il multitasking, offrendo prestazioni elevatissime. Il sistema, inoltre, può contare su 12GB di memoria RAM LPDDR5 e fino ad 1TB di memoria interna.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Xiaomi 15, grazie ad un sistema di lenti sviluppato in collaborazione con Leica. Lo smartphone è dotato di quattro ottiche Leica Optics. Le tre fotocamere posteriori sono composta da un sensore principale da 50 MP affiancato da un teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera ultra-wide sempre da 50 MP. L’ultima ottica è la frontale da 32 MP è ottimizzata per i selfie.

La batteria da 5400mAh garantisce ampia autonomia ma, in caso di necessità, è possibile sfruttare la ricarica rapida a 90W con cavo e a 50W in modalità wireless per ricaricarlo. Lo smartphone, inoltre, supporta il 5G e il WiFi 7 oltre a presentare un GPS a doppia frequenza e un IR blaster. Resta da scoprire la disponibilità per l’Europa e il prezzo per il Vecchio continente.