Il lancio ufficiale della serie Huawei Mate 70 è molto vicino in Cina. Sebbene il produttore non abbia ancora confermato una data precisa, le indiscrezioni trapelate in queste ore permettono di avere un’idea di quelli che sono i piani del brand.

Stando a quanto condiviso di Digital Chat Station, Huawei potrebbe presentare la famiglia Mate 70 a novembre. In particolare, la data più probabile per il debutto ufficiale potrebbe essere dissata per il 19 novembre 2024.

In questa occasione, l’azienda cinese presenterà al mondo il Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS Ultimate. I quattro smartphone top di gamma permetteranno all’azienda di mostrare le novità tecniche messe a punto da Huawei per quanto riguarda il comparto fotografico e non solo.

Huawei Mate 70 sarà la nuova famiglia di flagship realizzata dal brand e ci aspettiamo novità importanti per quanto riguarda il comparto fotografico

Infatti, ci aspettiamo che la famiglia Mate 70 alzi ulteriormente l’asticella per quanto riguarda le fotografie su mobile. Infatti, guardando la classifica DXOMARK sul migliore cameraphone attualmente in commercio, troviamo Huawei Pura 70 Ultra.

Lo smartphone è stato analizzato ad agosto 2024 e con il lancio della nuova serie Mate 70 ci aspettiamo un cambio al vertice. Purtroppo, al momento le informazioni riguardanti la nuova serie di flagship sono molto limitate e conosciamo solo pochissimi dettagli a riguardo.

Nelle scorse ore è trapelata una indiscrezione sul possibile design. Huawei vuole rinnovare la forma dell’isola posteriore che ospita le fotocamere ma non conosciamo ulteriori dettagli sulla scheda tecnica. L’unica certezza, al momento, riguarda la presenza di HarmonyOS Next come sistema operativo principale. Inoltre, l’azienda dovrebbe consentire l’opzione per avviare Android come OS secondario ma bisognerà vedere effettivamente se questa feature sarà presente.

Infine, la presentazione di novembre potrebbe portare anche ulteriori sorprese in casa Huawei. L’azienda potrebbe sfruttare la visibilità data dall’evento per lanciare anche il nuovo pieghevole Mate X6.