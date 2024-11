ET News ha riportato un’interessante indiscrezione riguardo i prossimi modelli di iPhone 17. Secondo quanto emerso, sembra che i prossimi smartphone di Apple saranno tutti equipaggiati con schermi LTPO. Si tratta di un cambiamento importante per l’intera gamma di dispositivi. Al momento, infatti, solo le varianti Pro degli iPhone godono di suddetta tecnologia avanzata. L’adozione di schermi LTPO su tutti i modelli rappresenta una strategia volta a uniformare l’esperienza utente. In questo modo Apple offre a ciascun dispositivo una qualità di visualizzazione e una gestione dell’energia più ottimizzata.

Apple introduce una novità per i display dei nuovi iPhone

Nel dettaglio, la tecnologia LTPO consente di regolare il refresh rate dello schermo in modo dinamico. Gli utenti, infatti, potranno cambiarlo in base alle proprie necessità. Ciò permette al display di scendere fino a una frequenza di aggiornamento minima di 1Hz. Opzione ideale per situazioni come l’utilizzo dell’always-on display o durante la lettura. Al contrario, in attività come il gaming o lo scrolling, il display può aumentare in automatico il refresh rate fino a livelli molto elevati.

Uno dei maggiori benefici degli schermi LTPO risiede nell’efficienza energetica. Quando il refresh rate viene ridotto in modo dinamico il consumo energetico dello schermo si abbassa. Ciò porta ad una resistenza della batteria superiore.

L’aggiunta di schermi LTPO su tutti i nuovi iPhone 17 esprime la volontà di Apple di mantenere i propri dispositivi competitivi. La scelta di estendere la tecnologia a tutta la nuova gamma di smartphone rappresenta un passo avanti importante verso una maggiore coerenza tra i vari modelli. Inoltre, offre anche una più ampia accessibilità a funzioni premium. In quest’ottica, la scelta di Apple rappresenta una mossa strategica, pensata per migliorare sia l’esperienza d’uso che l’efficienza energetica. Con tale innovazione, Apple intende consolidare la propria posizione nel segmento premium. Ciò offrendo dispositivi più performanti e capaci di garantire una maggiore autonomia.