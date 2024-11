Truffa con messaggio pericoloso: i conti sono stati svuotati

Cosa accade agli utenti se cliccano su un messaggio che in realtà non è quello che credevano fosse? Si può incorrere in problematiche molto gravi e soprattutto difficili da risolvere, soprattutto perché in giro ci sono tantissimi tentativi di phishing. La truffa in questione non è altro che un inganno in piena regola, siccome il truffatore di turno fa credere all’utente di aver vinto qualcosa, di dover effettuare un’operazione di sicurezza sul suo conto bancario o, come nel caso di oggi, di dover ricevere un pacco.

Si tratta di tutti gli espedienti che servono per abbattere ogni forma di sicurezza, facendo crollare la vittima senza che neanche se ne accorga. Una truffa di questo genere è più che ricorrente, in quanto sono anni che esistono svariati modelli. Oggi è arrivata tramite e-mail a diverse persone, molte delle quali si sono lasciate soggiogare e truffare. In basso ci sono diverse indicazioni utili.

Truffa in corso con il messaggio del pacco in consegna, state attenti

La truffa di cui si discute è proprio quella scritta qui in basso, che all’apparenza all’interno dell’e-mail in arrivo potrebbe sembrare un vero messaggio con un preavviso di consegna. In realtà è solo un trucco per riuscire a far scoprire gli utenti, i quali cercheranno di programmare la consegna collegandosi alla pagina indicata nel testo. È proprio da lì che si finisce per essere truffati, concedendo i propri dati personali e anche quelli della carta di credito. Ecco il testo a cui fare attenzione:

“Seleziona il tempo di consegna della spedizione

Ciao!

La tua spedizione è in arrivo!

Scegli a che ora vuoi riceverla:

SELEZIONA QUI

Grazie e buona giornata!

Saluti: Consegna della posta

Pss. Puoi facilmente seguire il viaggio dei pacchi dalle tue pagine.

Questa è unemail automatica del nostro assistente robot. Non sa ancora leggere, quindi non rispondergli“.