Skoda Kodiaq RS: potenza e design per il nuovo SUV sportivo

Prestazioni mozzafiato o design elegante? Perché non entrambi? La nuova Skoda Kodiaq RS ritorna con un aggiornamento che pare sia stupefacente. Il SUV presenta un motore turbo benzina 2.0 TFSI da ben 265 CV. Il modello riesce così a combinare potenza e raffinatezza in un mix perfetto. Rispetto alla versione precedente, cos’ha di diverso? La scorsa vettura montava un motore biturbo diesel, mentre invece la nuova punta tutto su una maggiore agilità e su più dinamicità. L’accelerazione va da 0 a 100 km/h in appena 6,3 secondi e la sua velocità al massimo tocca i 231 km/h.

Un altro punto forte è il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 marce. Il “bello” di tale cambio è che garantisce passaggi di marcia lisci come l’olio, molto fluidi. Grazie poi alla trazione integrale e allo sterzo progressivo, la Skoda Kodiaq RS risponde in modo precisissimo e sicuro anche alle alte velocità. Un’ulteriore chicca è il Dynamic Sound Boost. Si tratta di un sistema che amplifica il suono del motore attraverso gli altoparlanti, regalando un audio strabiliante.

Estetica e comfort di serie per la Skoda in versione elettrica

Non è solo la meccanica a distinguere la nuova Skoda Kodiaq RS. Anche il design è pensato per impressionare. Gli accenti in nero lucido decorano la cornice della mascherina, gli specchietti e le barre sul tetto, donando un tocco grintoso all’aspetto complessivo. I cerchi in lega da 20 pollici e i terminali di scarico in acciaio inossidabile lucidato completano l’immagine di potenza e sportività.

L’estetica, però, non è l’unico punto forte di questo SUV. All’interno, la Skoda Kodiaq RS offre due diverse configurazioni di sedili sportivi. Nella versione Lounge, i sedili sono rivestiti in pelle scamosciata con cuciture rosse, mentre l’opzionale Suite aggiunge rivestimenti in pelle traforata. Il comfort non si ferma qui: la dotazione di serie include fari matrix led, sospensioni attive DCC con 15 diverse regolazioni e un sistema audio Canton di alta qualità. Con tutte queste caratteristiche, la nuova Skoda Kodiaq RS si posiziona come uno dei SUV sportivi più completi sul mercato. Cercate prestazioni o eleganza? Questo modello le offre entrambe, con un livello di comfort e dotazioni difficilmente eguagliabili nella sua categoria.