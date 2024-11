Lucid Gravity: il SUV elettrico di lusso che rivoluziona la mobilità

Lucid Motors ha appena annunciato l’arrivo di Lucid Gravity. Si tratta del suo nuovo SUV elettrico di lusso. Le prenotazioni apriranno tra pochissimo, 4 giorni per l’esattezza, per la versione iniziale Grand Touring. Quanto costa? Su parte da 94.900 dollari, circa 89.550 euro (da qui già si percepisce l’esclusività). Un prezzo impegnativo, ma all’altezza di un’auto che promette prestazioni spettacolari. Con oltre 800 cavalli di potenza e un’autonomia superiore a 440 miglia, più di 700 chilometri, il SUV Lucid Gravity regala grandi emozioni. Si posiziona come un’alternativa di lusso a trazione completamente elettrica. La produzione della versione Grand Touring inizierà poi entro la fine dell’anno. La versione Lucid Gravity Touring, invece, che partirà da 75.350 euro circa, arriverà nel 2025.

Il CEO di Lucid, Peter Rawlinson, ha espresso grande entusiasmo per il lancio. Ha sottolineato che il Lucid Gravity sarà unico sul mercato per versatilità, potenza e design. Il veicolo è stato pensato per adattarsi a diversi stili di vita. L’azienda ha cercato di mira unire infatti prestazioni eccezionali con un comfort di guida elevato. Gli attuali proprietari di auto Lucid riceveranno la priorità nelle consegne e dal 7 novembre tutti clienti statunitensi potranno configurare e ordinare il proprio SUV.

Spazio, comfort e tecnologia all’avanguardia per il nuovo SUV Lucid

Con il nuovo SUV, Lucid Motors non solo punta alla prestanza tecnica ma anche a un comfort di livello superiore. Gravity offre spazio per sette passeggeri, il che lo rende ideale per famiglie e chi cerca una guida spaziosa ma dinamica. Ogni dettaglio del design interno è pensato per sfruttare lo spazio al meglio, con un vano di carico ampliato e un “frunk” anteriore aggiuntivo. A questo si aggiungono le sospensioni pneumatiche a tre camere, opzionali, progettate per adattarsi automaticamente al terreno, offrendo una guida stabile e precisa anche su strade irregolari.

Ma quanto dovremo aspettare per vedere Lucid Gravity in Europa? L’azienda non ha ancora specificato le date di arrivo o i prezzi per il mercato europeo, lasciando molti potenziali clienti curiosi. Tuttavia, l’azienda promette dettagli sugli ordini internazionali in futuro, con l’obiettivo di diffondere l’esperienza unica di Gravity anche fuori dagli Stati Uniti. Il Gravity vuole affermarsi come il SUV elettrico più avanzato al mondo, capace di unire tecnologia all’avanguardia, autonomia sorprendente e uno stile che spicca. Sarà davvero così? Solo il tempo e le prime recensioni potranno svelarlo, ma di certo Lucid ha puntato molto in alto con questo modello.