Kena Mobile ha presentato una nuova offerta per tutti i suoi nuovi utenti. Quest’ultima è stata pensata per fornire ai clienti la possibilità di accedere ad un piano tariffario ricco e vantaggioso. La nuova promozione di Kena Mobile include 130 Giga di traffico internet che possono diventare 230 con l’opzione Ricarica Automatica. Inoltre, sono compresi minuti illimitati e 200 SMS. Il pagamento mensile dell’offerta è pari a 6,99 euro.

Kena Mobile: l’offerta imperdibile per i nuovi utenti

La promo risulta particolarmente flessibile. L’opzione di Kena comprende anche 7,5 GB di traffico per navigare in roaming nei Paesi dell’UE. Opzione utile soprattutto per tutti coloro che amano viaggiare e non vogliono rinunciare ad una connessione ottimale e vantaggiosa. La SIM Kena Mobile supporta anche il servizio VoLTE. Quest’ultimo permette agli utenti di effettuare delle chiamate vocali in alta definizione sulla rete 4G. Ciò garantisce di accedere a chiamate con un audio di qualità superiore.

E non è tutto. Il primo mese della promo è gratuito. Ciò significa che il primo pagamento riguarda solo il costo di attivazione. Quest’ultimo è pari a 3 euro, ma può essere azzerato se si decide di fornire, quando si attiva la promo, i consensi commerciali. A proposito dell’attivazione, quest’ultima può essere completata online. Per farlo basta recarsi sul sito web ufficiale di Kena e selezionare l’apposita pagina dedicata alla promozione.

Grazie alla rete 4G di TIM, l’operatore virtuale mette a disposizione degli utenti un’opzione estremamente vantaggiosa. Una connessione di alta qualità e un prezzo contenuto sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la promo di Kena Mobile una delle più allettanti tra quelle al momento attive sul mercato.

Il consiglio per gli utenti interessati alla promozione è quello di procedere con l’attivazione il prima possibile per evitare di perdere la possibilità di ottenere un’offerta estremamente conveniente ad un prezzo competitivo. Al momento non sono state presentate tempistiche per una scadenza, ma è ugualmente consigliabile procedere il prima possibile.