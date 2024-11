Uno degli aspetti distintivi dei dispositivi Apple, spesso criticato anche dagli appassionati ma sempre perdonato, riguarda la scarsa introduzione di novità estetiche in grado di distinguere effettivamente una generazione dall’altra.

Basti pensare agli iPhone e al loro tipico design, leggermente rivisitato con l’addio al notch e l’introduzione della Dynamic Island ma pur sempre identico ormai da diversi anni; o ancora, ai più recenti MacBook. Proprio su questi ultimi, e in particolar modo ai MacBook Pro, è stata rivolta particolare attenzione nelle ultime ore. Si dice, infatti, che sarà necessario attendere fino al 2026 prima di poter assistere all’arrivo di un MacBook Pro aggiornato.

MacBook Pro: il design sarà rinnovato nel 2026

Il restyling dei MacBook Pro avviene solitamente ogni quattro anni ma secondo le ultime indiscrezioni sarà necessario attendere un anno in più per poter assistere al prossimo. A darne notizia è Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale Apple prevede una revisione totale del design del suo MacBook Pro per il 2026.

Il dispositivo darà il benvenuto a un display OLED e si distinguerà dai modelli precedenti per la sua struttura ancora più sottile. Al suo interno, inoltre, sarà presente un chip M6, ancora più potente ed efficace rispetto ai chip attuali.

Non siamo ancora in possesso di alcuna immagine tramite la quale poter osservare quelle che saranno le novità introdotte da Apple ma quanto riferito dall’esperto, fonte sempre aggiornata in merito alle mosse dell’azienda di Cupertino, lascia ben sperare in merito alla qualità degli aggiornamenti.

Il consiglio della fonte, dunque, è quello di rinunciare al prossimo MacBook Pro previsto per il 2025, poiché si distinguerà dal modello più recente esclusivamente per l’adozione del nuovo chip M5. La differenza, dunque, non sarà tale da giustificare il cambio dell’attuale modello ma, come sempre, ricordiamo che si tratta esclusivamente di indiscrezioni che potrebbero non rispecchiare le reali mosse dell’azienda.