Tensor G5 è probabilmente il nome con cui il colosso di Mountain View deciderà di denominare il suo chip di prossima generazione. A catturare ulteriormente l’attenzione degli utenti che sono in attesa della novità di Casa Google, è stato il suo avvistamento su Geekbench a bordo di un dispositivo con nome in codice “Frankel“.

Quando ci si trova davanti alle novità su cui i costruttori del settore tech lavorano, non manca mai la curiosità e la grande attesa prima del lancio ufficiale. In merito al chip Google di prossima generazione non possiamo non dire che lascia alcuni dubbi. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo tutti i dettagli emersi nelle scorse ore su Geekbench.

Google: dettagli interessanti sul Tensor G5

Non dimentichiamo che stiamo parlando di un chip di prossima generazione che Google implementerà sui suoi smartphone Pixel 10 e, grazie all’avvistamento su Geekbench veniamo a conoscenza di alcuni importanti dettagli. Nello specifico, Tensor G5 non sembra entusiasmare molto se consideriamo che è riuscito a totalizzare 1.323 punti nel test single-core e 4.004 in multi-core. Dati che vanno, dunque, in contrasto con i numeri che solitamente vengono totalizzati dai SoC per top di gamma. Non a caso, infatti, in questi casi si totalizzano circa 3.000-3.500 punti in single e 10.000 in multi-core. Un test che lascia qualche perplessità ma che non possiamo poi prendere del tutto sul serio. Grazie all’avvistamento veniamo, però, a conoscenza di ulteriori dettagli sulla CPU. Quest’ultima dovrebbe infatti essere un’unità octa-core.

Dunque, a poco meno di un anno da quello che potrebbe il lancio ufficiale del nuovo smartphone dell’azienda di Mountain View veniamo a conoscenza di alcuni dettagli messi a disposizione tramite un primo prototipo di Pixel 10 che su Geekbench appare con il nome in codice “Google Frankel“. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli per capire se i dati totalizzati nelle scorse ore saranno effettivamente quelli del prossimo Pixel 10.