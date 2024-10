Il 2025 sarà l’anno nel quale Apple apporterà modifiche rilevanti ai suoi iPhone. Si dice, infatti, che la prossima generazione di melafonini accoglierà una nuova versione il cui nome crea ancora parecchi dubbi. Le voci emerse a riguardo non sono coerenti su quella che potrebbe essere la denominazione dello smartphone: alcune fonti parlano di un iPhone 17 Air, altre di un iPhone 17 Slim.

Molto probabilmente entrambi i nomi fanno riferimento allo stesso dispositivo, la cui peculiarità sarà proprio la sua sottigliezza rispetto agli iPhone fino ad ora prodotti da Apple.

iPhone 17 Air (o Slim) sarà un successo? Il costo potrebbe rappresentare un impedimento

Essendo ancora parecchi lontani dal periodo nel quale Apple presenterà ufficialmente i suoi prossimi iPhone, le indiscrezioni sui dispositivi scarseggiano ma diversi nomi rilevanti si sono espressi in merito a quelle che potrebbero essere le specifiche e il design del nuovo iPhone 17 Air.

Il leaker Ice Universe e l’analista Jeff Pu si trovano d’accordo, ad esempio, nell’affermare che, l’iPhone 17 Air avrà un chip A19, che si distinguerà dall’A19 Pro che alimenterà i modelli di punta; e che sarà disponibile con 8 GB di RAM, anziché 12. Il melafonino sarà comunque in grado di supportare Apple Intelligence ed esteticamente sarà forse il più interessante. Non sembrano essere previste peculiarità tecniche e ciò pare non giustificare quello che sarà il suo costo finale.

Gran parte delle notizie emerse affermano che Apple proporrà il suo melafonino al costo di partenza di 1299,00 dollari e che ciò lo renderà il più costoso tra gli iPhone 17. Il prezzo non indifferente potrebbe rappresentare un ostacolo per gli utenti intenzionati a procedere con l’acquisto, soprattutto se ingiustificato a livello tecnico. Qualora le indiscrezioni sul costo fossero davvero fondate, Apple potrebbe avere in mente idee decisamente innovative per stupire il suo pubblico ma ciò sarà noto soltanto nel corso dei prossimi mesi grazie al diffondersi di ulteriori anticipazioni.