Se con l’arrivo del mese di novembre avete intenzione di cambiare promozione sul vostro numero di telefono o di attivarne una completamente nuova sicuramente un provider da prendere in considerazione rappresentato da Fastweb, l’operatore in giallo infatti è uno dei più famosi in Italia e vanta sicuramente una delle migliori infrastrutture disponibili attualmente sul mercato, quest’ultima ha garantito al provider tra le altre cose anche il titolo di rete Internet più veloce in Italia per la quarta volta, un fregio decisamente importante in un contesto dove Internet è sicuramente un elemento primario in ogni offerta mobile.

Di conseguenza, Fastweb fa della connettività e il proprio punto forte e offre dati in quantità sempre in connettività 5G, ecco dunque che il provider ha deciso di lanciare due promozioni ad hoc per i suoi clienti che sicuramente possono fare al caso di tutti offrendo caratteristiche complete a prezzi variegati in grado di venire incontro alle necessità di tutti quanti, vediamoli insieme.

Due promo complete

La prima promozione, quella dal costo inferiore, a soli 7,95 € al mese vi garantirà 150 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti illimitati e 100 SMS verso tutti, il costo di attivazione e della Sim saranno completamente gratuiti e potrete scegliere tra una Sim fisica o una elettronica a seconda che il vostro smartphone, la supporti o meno.

La seconda promozione invece, mantiene inalterate le caratteristiche appena descritte ma al costo di 9,95 € al mese vi garantirà 200 GB di traffico dati in connettività 5G e minuti illimitati e 100 SMS verso tutti.

Per attivare una delle due promozioni, tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale di Fastweb e selezionare la promo che più vi interessa per poi procedere all’attivazione online in pochi semplici clic direttamente dal vostro computer, nulla di più facile e immediato, potrete effettuare l’accesso autenticato tramite credenziali SPID.