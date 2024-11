In questi giorni di inizio Novembre, Amazon ha in serbo per gli utenti una promozione a dir poco incredibile, infatti è possibile mettere le mani su uno smartphone Motorola ad un prezzo estremamente conveniente, ricevendo in cambio comunque prestazioni più che interessanti.

Lo smartphone è il Motorola Edge 50 Fusion, si tratta di un prodotto di ultima generazione, lanciato giustappunto nel corso del 2024, con dimensioni di 161,91 x 73,06 x 7,79 millimetri, ed un peso di 174,89 grammi. Sotto il cofano si può trovare un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, con GPU Adreno 710, ed anche 8GB di RAM che terminano con 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Amazon è impazzita con l’offerta sullo smartphone Motorola

Il prezzo dello smartphone di casa Motorola è davvero in caduta libera, dovete infatti sapere che il suo listino di 449 euro è stato fortemente ridotto da Amazon di circa 150 euro, per arrivare così a spendere solamente 301,29 euro. La spedizione, come sempre per l’azienda americana, risulta essere inclusa nel prezzo, ed oltretutto è uno smartphone commercializzato con garanzia di 24 mesi (anche sbrandizzato). Se lo volete acquistare, collegatevi al seguente link.

A tutti gli effetti è uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, godendo di un display da 6,7 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, con densità di 393 ppi; è un p-OLED di altissima qualità, che sfrutta una maggiore fluidità con i 120Hz di refresh rate, ed anche una protezione Gorilla Glass 5 per la resistenza ad urti e graffi. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 13 megapixel, con scatti da 8165 x 6124 pixel e video che vengono girati anche in 4K a 60fps.