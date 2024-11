Se volete accedere alla velocità del 5G ed avere una promo vantaggiosa senza dover rinunciare alla qualità, ho. Mobile è la soluzione ideale, La nuova offerta consente di avere ben 200 GB di traffico dati in 5G. Oltre a minuti e SMS illimitati. Tutto al prezzo fisso di soli 9,99 euro al mese. Un’opzione conveniente che permette di navigare, chiamare e inviare messaggi senza preoccupazioni. Inoltre, il costo di attivazione parte da soli 2,99 euro se si proviene da altri operatori. Dettaglio che garantisce una transizione facilitata. Inoltre, è compresa la scheda SIM completamente gratis.

Nuova attivazione super conveniente con ho. Mobile

Se invece si desidera mantenere il proprio attuale numero, il costo di attivazione resta agevolato. Quest’ultimo parte da 2,99 euro, per chi proviene da operatori virtuali come Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, e molti altri. La lista completa è disponibile sul sito web ufficiale di ho. Mobile.

C’è però un piccolo intoppo per coloro che al momento sono legati ad altri operatori, come TIM, WindTre, Vodafone o Very Mobile. Per tali passaggi, infatti, il costo di attivazione è pari a 29,99 euro.

È importante ricordare che tutti gli utenti hanno la possibilità di selezionare, in alternativa, l’eSIM. Quest’ultima permette di avere tutte le funzionalità di una SIM fisica direttamente sullo smartphone. Dettaglio che la rende molto più pratica visto che non comprende alcun supporto fisico.

Inoltre, ho. Mobile offre a tutti i suoi clienti un’apposita app. Con quest’ultima è possibile gestire il proprio piano. L’applicazione è disponibile sia per dispositivi Android che per quelli iOS. Con l’app è possibile tenere sotto controllo il consumo dei giga, verificare i minuti e gli SMS rimanenti. Inoltre, permette anche di esplorare nuove offerte e ricevere assistenza in qualsiasi momento.

Infine, un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’affidabilità e la velocità della rete di ho. Mobile. L’operatore, per garantire piena soddisfazione, offre la possibilità di usufruire della formula “soddisfatti o rimborsati” entro i primi 30 giorni dall’attivazione.